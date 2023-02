Un total de 88 propostes s’han presentat a la 25a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona que organitza la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC). En aquesta nova convocatòria s’han pogut presentar projectes realitzats durant l’any 2022 a la província de Girona dins les quatre categories següents: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers. En concret, s’han presentat 49 obres a Arquitectures, 21 a Interiors, 10 a Paisatges i vuit a Efímers. A l'Alt Empordà, una desena opten a tres de les quatre categories:

Totes les obres presentades opten als premis que atorga el jurat, que enguany està format per l’arquitecte João Mendes Ribeiro com a president, i les arquitectes Fuensanta Nieto i Michèle Orliac com a vocals. Els projectes també opten al Premi de l’Opinió que decideix la ciutadania a través del seu vot electrònic en el web www.premisarquitecturagirona.cat. El període per votar començarà el dilluns 6 de març i es tancarà el dimecres 26 d’abril.

L’anunci de les obres seleccionades pel jurat serà el dijous 27 d’abril, i els premiats es coneixeran el divendres 2 de juny, en un acte obert a tothom que tindrà lloc a la seu del COAC a Girona. En aquest es commemoraran les 25 edicions dels Premis, que van néixer l’any 1997 amb l’objectiu de posar en valor l’activitat dels arquitectes a la demarcació.

Els projectes, categoria a categoria

Dels 49 projectes presentats a Arquitectures, que engloba obres de nova planta, reformes i rehabilitacions, 25 són restauracions o reformes i 24 són obra nova.

Per tipologia, 31 corresponen a habitatges unifamiliars aïllats, tres són entre mitgeres i un és plurifamiliar. També hi ha nou equipaments -tres centres educatius, tres museus, un auditori, una clínica i uns banys termals-, un restaurant; una església i un despatx.

Per ubicació, 16 es troben al Baix Empordà; vuit al Gironès; set a la Selva; sis a l’Alt Empordà i sis més a la Garrotxa; i sis més, dos per comarca, al Pla de l’Estany, el Ripollès i la Cerdanya.

A la categoria d’Interiors, on l’accent de les obres recau en el tractament de l’espai interior, en els 21 projectes presentats hi ha 12 habitatges; tres restaurants; dues oficines; un complex esportiu; un centre veterinari; un magatzem i una fleca.

Onze dels projectes s’ubiquen al Gironès; n’hi ha quatre al Baix Empordà, tres a l’Alt Empordà; i tres més, un per comarca, a la Cerdanya, la Garrotxa i la Selva.

Pel que fa a la categoria de Paisatges, on hi trobem obres en espais urbans, com carrers i places, o espais naturals, dels 10 presentats, dos són obres de paisatge i adequació d’espais exteriors, dos mostren la urbanització d’espais urbans, dos més són uns miradors, hi ha un jardí, un pont, una torre de rem, i un pati.

D’aquests, tres estan emplaçats a la Garrotxa, dos al Ripollès, dos més a la Selva, i els tres restants, un per comarca, a l’Alt Empordà, al Gironès i al Pla de l’Estany.

Finalment, en la categoria Efímers que inclou obres de durada limitada com exposicions, muntatges, escenografies, els vuit presentats són exclusivament intervencions efímeres participants en els esdeveniments culturals de les comarques gironines com Lluèrnia Festival de la Llum i el Foc, la Mostra de Pessebres d’Olot, l’Art Gavarres o el Festival de flors i violes de Palafrugell. Pel que fa a la seva ubicació, sis són a la Garrotxa, un al Baix Empordà i, un més, al Gironès.

L'arquitectura com a valor cultural

Aquest 2023 els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona arriben a la seva 25a edició havent esdevingut un referent entre els professionals de l’arquitectura i la construcció, i amb ressò més enllà de les comarques gironines gràcies a la feina que han portat a terme els successius jurats.

Convocats per primera vegada l’any 1997 per mostrar la qualitat i el rigor de la tasca professional i l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la demarcació, els Premis són la memòria viva de l’evolució dels projectes duts a terme durant les últimes dues dècades a la província de Girona, ja que en el decurs de tots aquests anys, s’han seleccionat més de 600 obres de les quals 138 han estat premiades.

Per commemorar aquest aniversari, durant tot l’any 2023 s’han programat diverses activitats en tot el territori gironí per ensenyar les obres de l’edició en curs, però també per recordar les obres de les 24 edicions anteriors, que s’aniran desvetllant en el seu moment.