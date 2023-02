Davant la proximitat de les eleccions municipals del 23 de maig, els diferents partits, plataformes i agrupacions polítiques fan mans i mànigues per a preparar una candidatura amb cara i ulls. Els responsables de gestionar aquestes llistes, sobretot pel que fa a les formacions tradicionals, reconeixen que cada cop és més difícil trobar gent que es vulgui implicar en la gestió de la vida pública. Però també hi ha llocs on han sabut trobar la fórmula per a preparar relleus des de l’experiència acumulada pels seus actuals regidors.

Lladó forma part d’aquest darrer grup. A cara descoberta, sense enganys, els responsables locals d’Esquerra Republicana han anat acumulant una manera de fer que no ha enganyat a ningú: l’alcalde d’ara repeteix com a cap de llista, però amb la voluntat de deixar el càrrec uns mesos després d’haver-lo acceptat, «si els resultats acompanyen i tornem a ser la llista guanyadora amb opcions de formar govern», diu Joaquim Tremoleda. Ell va accedir a l’alcaldia el juliol de 2016, un any i un mes després que Joan Fàbrega hagués guanyat, per tercera convocatòria consecutiva, les eleccions municipals. El 2007 i el 2011 es va imposar de manera ajustada a la candidatura de CiU obtenint quatre dels set regidors en joc. Es va trencar així una llarga hegemonia convergent liderada per Josep Caixàs i que va tenir en Carles Ramonet el seu alcaldable. Després de dos mandats consecutius, Joan Fàbrega va cedir el càrrec a Tremoleda, doctor en arqueologia i conservador del jaciment d’Empúries, i ell va passar a ser el primer tinent d’alcalde. Aquest tàndem es va mantenir a la candidatura del 2019, quan ERC va tornar a guanyar les eleccions com a llista única. Ara Joaquim Tremoleda fa el mateix pas que el seu antecessor: «Hauré complert dos mandats i toca preparar un relleu. Amb els companys del partit hem acordat que tornaré a encapçalar la candidatura amb el fins ara regidor de Cultura i Festes, Jordi Puig, com a número 2. Si tornem a governar, al cap de pocs mesos li passaré el relleu». Balanç positiu: «Hem treballat pel poble comptant amb la gent» Joaquim Tremoleda i Jordi Puig arriben a la recta final del mandat «amb la sensació d’haver fet molta feina i d’haver complert l’objectiu de gestionar el poble comptant sempre amb la gent que hi viu», expliquen. Un bon exemple d’aquesta feina ha estat la projecció que ha tingut la sala del Sindicat, un equipament rehabilitat que s’ha convertit en referent de programació cultural estable d’un poble petit de la demarcació de Girona. «Vam apostar per fer una proposta oberta al poble, de gestió compartida, creant quatre comissions que han estat les que han decidit el rumb del Sindicat», diu Tremoleda. En un any, s’hi han celebrat vint-i-nou activitats. «El mèrit de l’èxit no és nostre, no és de gestió municipal, és de tota la gent que s’hi ha implicat. És un model que ens agradaria traspassar a altres aspectes locals» afegeix Jordi Puig, reconegut fotògraf i editor.