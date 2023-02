Setze regidors de Figueres haurien cobrat de més durant els darrers mesos

El règim de retribucions dels vint-i-un regidors que componen el plenari de l’Ajuntament de Figueres varia en funció de la seva dedicació i adscripció al govern o a l’oposició. La majoria d’ells, setze en total, només reben compensacions econòmiques per la seva assistència als plens i a les comissions informatives ordinàries.

El grup de Figueres Futur, a l’oposició, format pels antics regidors de Junts Carles Arbolí, Alba Albert i Miquel Fernández, ha detectat una presumpta errada en el pagament d’aquestes compensacions que afectaria aquests setze edils i que s’hauria produït en els cobraments de les nòmines dels mesos d’octubre i desembre de 2022 i gener de 2023. Segons Carles Arbolí, portaveu d’aquest grup considerat no adscrit, «el total d’aquest cobrament indegut podria ser d’uns 17.600 euros en conjunt». El regidor deixa clar que «es tracta d’una errada involuntària en el procés d’elaboració de les nòmines, però ens estranya que ningú més hagi dit res fins ara». La setmana passada van donar a conèixer aquest fet a la interventora, la secretària i la regidora d’Hisenda. «Van reconèixer que era un error i que, efectivament, havíem cobrat de més. A l’octubre, vam veure que ens havien ingressat uns mil euros, quan la quantitat habitual d’un regidor de l’oposició és d’uns set-cents euros, si assisteix a tots els plens i comissions ordinàries, i de mil set-cents, en el cas dels regidors del Govern, per l’assistència a les seves juntes. Vam pensar que era alguna regularització, ja que la nòmina de novembre va tornar a ser l’acostumada», relata Arbolí, abans d’afegir que «l’augment d’ingressos es va repetir el desembre, quan vam rebre uns mil dos-cents euros i mil més aquest gener. Tan bon punt ens vam adonar d’aquesta errada, la vam fer saber a qui tocava». Segons el portaveu de Figueres Futur, «van argumentar que hi havia hagut un canvi en la persona que gestionava les nòmines, però a aquesta no se la devia haver informat sobre el fet que, des de l’inici del mandat, les comissions i els plens extraordinaris no es paguen, que és d’on sembla que provenen les quantitats sobrants».

Cinc dedicacions

A l’Ajuntament de Figueres, només hi ha cinc regidors amb sou fix, tres dels quals corresponen a les dedicacions exclusives de l’alcaldessa Agnès Lladó (ERC), la regidora de Medi Ambient, Sònia Trilla (PSC), i la regidora de Comerç, Festes i Mercats, Ester Marcos (ERC). Tenen dedicació parcial el vicealcalde Pere Casellas (PSC) i el regidor de Serveis Comunitaris i Habitatge José Castellón (Guanyem Figueres).