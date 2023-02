La formació Alternativa per l'Escala denúncia no tenir constància que l'Ajuntament de l'Escala hagi encarregat a un tècnic competent per realitzar un estudi i projecte de consolidació de la penya de la platja de l'Illa Mateua. Aquesta platja va ser tancada el passat estiu per decisió municipal després de detectar un perill de despreniments de grans dimensions a la penya costanera. Aquests despreniments representaven un perill imminent pels banyistes i usuaris de la platja, per la qual cosa es va prendre la mesura de tancar-la com a mesura de precaució.