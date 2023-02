El mes de desembre passat, el govern municipal de Figueres va anunciar que Europa els hi havia concedit 2,6 milions d'euros dels Fons Next Generation per desenvolupar un Pla de sostenibilitat turística. Uns diners que, segons sostenen des de l'Ajuntament, volen convertir Figueres en un gran punt d'atracció de visitants «modernitzant, transformant i fent més competitives les seves infraestructures i serveis d'ús turístic». L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i el regidor de Cultura i Turisme, Alfons Martínez Puig, van presentar els detalls de les inversions en un acte sota la cúpula del Museu Dalí. Lladó i Martínez van desgranar el destí dels 2,6 milions d'euros amb actuacions com la millora de l'entorn urbanístic del mateix museu, especialment del carrer Pujada del Castell, que s'emporta el tall més gran del pastís econòmic (768.264 euros). La substitució per led dels llums del centre turístic (360.533 euros). La millora de l'itinerari del camí de Sant Pau de la Calçada per a vianants i ciclistes (300.000 euros). O l'adequació del balcó de la coberta del mercat de la plaça Catalunya (80.000 euros).

En el primer dels sis àmbits d'actuació, batejat com «Dalinitzar el centre de la ciutat», a banda dels més de 768.264 euros per a «l'embelliment del carrer de la pujada del Castell», també destaquen els 102.763 euros per a «la renovació del característic enllumenat nadalenc d'inspiració daliniana». En el segon dels àmbits, «Turisme Enogastronòmic», la majoria dels 92.100 euros del pressupost van destinats a «l'adequació del balcó de la coberta del mercat de la plaça Catalunya per poder-hi fer parades de la ruta enogastronòmica» (80.000 euros). En el tercer, «transició digital», dotat amb 176.000 euros, la principal inversió és per a un «sistema de monitoratge integral de fluxos turístics» (90.000 euros). En el quart apartat del pla, «Transició energètica en equipaments turístics i culturals; millores energètiques i generació d'energia verda», l'Ajuntament de Figueres té previst destinar-hi 417.403 euros dels 2,6 milions que arribaran d'Europa. La principal inversió en aquest capítol són els 360.533 euros que es destinaran a la «millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic del centre històric». Pel que fa al cinquè àmbit, «Transició verda i connectivitat sostenible dels recursos turístics», 300.000 euros dels 511.184 del pressupost s'invertiran en «l'adequació del camí Verd de Sant Pau de la Calçada». Finalment, en el darrer dels capítols del pla, «Destinació turística universalment accessible», hi han destinats 401.673 euros que inclouen l'actuació més cara de totes les que es faran amb aquests fons amb 371.573 euros per a «millores de l'accessibilitat universal al centre històric». Principals actuacions Embelliment i adequació de l’espai urbà del carrer de la Pujada del Castell: 768.264 euros. Millores de l’accessibilitat universal al centre històric com bandes rugoses i semàfors sonors: 371.573 d’euros. Millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del centre històric amb llums led: 360.533 euros. Adequació del camí Verd de Sant Pau de la Calçada per fer-lo apte per a vianants i ciclistes: 300.000 euros. Renovació del característic enllumenat nadalenc d’inspiració daliniana. 102.763 euros. Sistema de monitoratge integral de fluxos turístics: 90.000 euros Adequació del balcó de la coberta del mercat de la plaça Catalunya: 80.000 euros