Justícia estudia demanar al Ministeri que creï nous jutjats a Figueres, tot i que admet que la càrrega de treball que suporten actualment no ho justifica. La consellera Gemma Ubasart ha explicat que tot i que els jutjats de primera instància i instrucció són els que suporten "més càrrega", sobretot en l'àmbit penal, cap dels que hi ha a Figueres supera el barem fixat per l'Estat (el mòdul, en argot judicial). I que és el que justificaria demanar que se'n creïn més.

En concret, el topall que marca el Ministeri és que, durant cinc anys, superin en un 30% les causes que es considera que haurien d'assumir. Ubasart, això sí, avança que la situació a Figueres els "ocupa i preocupa" perquè malgrat les xifres, també cal tenir en compte "contextos".

La consellera de Justícia ha afirmat que el Departament segueix de prop la situació "de malestar" que viuen els jutjats de Figueres. Aquí, funcionaris, jutges, advocats i procuradors han fet un clam unànime per denunciar que pateixen una situació "de col·lapse" i reclamar que es creïn nous jutjats i s'ampliï la partida de personal.

Asseguren que es troben "al límit", i que cal que es creïn tres nous jutjats: dos de primera instància i instrucció amb separació de jurisdiccions, i un de penal. A més, reclamen que el número 7 passi a ser exclusiu de violència sobre la dona.

Gemma Ubasart admet que, pel territori que cobreixen, els de Figueres són uns jutjats "complexos". Perquè estan a tocar de la frontera i perquè, a més, l'Alt Empordà és un destí turístic (i això suposa que, durant l'estiu, s'incrementi la feina).

La consellera ha explicat que el Departament estudia reclamar al Ministeri que creï nous jutjats a Figueres -la competència és de l'Estat- però també ha dit que, d'entrada, la càrrega de feina que pateixen "encara no ho justifica". Segons el barem fixat pel Ministeri de Justícia, això es pot sol·licitar quan, durant cinc anys, els assumptes que reben superen en més d'un 30% el mòdul fixat (és a dir, la xifra d'assumptes que es considera idònia).

En el cas de Figueres, la consellera ha explicat que els jutjats de primera instància i instrucció són els que "pateixen més càrrega". I que, de fet, ja porten quatre anys situant-se per damunt del mòdul. Cosa que no passa, però, en el cas dels penals i socials. "Amb els mixtos hi ha una tendència clarament a l'alça, i la càrrega que suporten és important, però encara no s'han superat les condicions que marca el Ministeri", ha explicat.

"Un 51% per sota"

Pel que fa a la creació d'un jutjat específic de violència sobre la dona (VIDO), la consellera de Justícia sí que ha volgut deixar clar que, en aquest cas, els números "no ho justifiquen". Es considera que cal crear-lo quan se superen els 1.600 assumptes i causes anuals de violència de gènere, segons els còmputs que també estableix el Ministeri. Però en el darrer any, ha precisa Ubasart, els jutjats de Figueres en van rebre 778. "Per tant, s'està un 51% per sota d'aquest topall", ha dit.

No obstant, la consellera de Justícia ha dit que això no treu que el Departament "no consideri que seria important crear un jutjat de violència sobre la dona". I que una de les fórmules que veuen "interessant" estudiar és "comarcalitzar-lo". És a dir, concentrar tots els casos de violència domèstica en un sol jutjat dels que actualment existeixen a Figueres.

A més, Gemma Ubasart també s'ha obert a tenir en compte una altra de les demandes que s'han fet des de Figueres. En concret, la separació de jurisdiccions en el cas dels de primera instància i instrucció.

Més que dades, "contextos"

"Per tant, estem al damunt del què passa als jutjats de Figueres; és un partit que ens ocupa i ens preocupa", ha subratllat la consellera. Ubasart ha reiterat que són conscients de "la complexitat" que arrosseguen i també ha volgut deixar clar que, més enllà d'actuar amb dades, allò que també és important són "els contextos". "Per tant, malgrat no complir estrictament tots els criteris que marca el Ministeri, si el context i la situació justifica que fem la petició perquè es creïn nous jutjats a Figueres, ho farem", ha conclòs.