Aquest divendres 10 de febrer, l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó ha estat connectada en directe a la nostra trobada online responent les desenes de preguntes dels nostres lectors.

Una de les qüestions més freqüents en aquestes entrevistes en directe és sobre la neteja. Una lectora (Mar Moragues) ha mostrat la seva indignació per una suposada discriminació de barris en favor del centre de la ciutat i ha parlat de l'acumulació de "merda" que té al costat de casa.

L'alcaldessa discrepa d'aquesta discriminació i ha explicat que "aquest Govern ha fet la major inversió a barris dels últims anys, en enllumenat, asfaltatge, rehabilitació de carrers, etc." posant d'exemple alguns dels barris on s'ha fet. Pel que fa al servei de neteja, ha volgut remarcar la disposició actual de nova maquinària i ha assenyalat que "feia 21 anys que Figueres no invertia en neteja, suposo que així s'entén perquè la ciutat estava com estava".

A més ha parlat de la imminent campanya electoral i la posició dels partits polítics, de projectes a la ciutat, seguretat i obres. Llegiu totes les preguntes i respostes aquí.