Els ajuntaments de Lladó i Ordis han fet public aquset matí la seva decisió "d'avançar el pagament de les beques menjador a les AFA dels seus centres escolars davant la situació d’inoperància per part del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, que a dia d’avui encara no ha fet efectiu el pagament del gruix de les beques a les AFA afectades". En un comunicat conjunt, els dos ajuntaments, que estan governats per ERC, s'han posicionat sobre la polèmica oberta fa unes setmanes quan diferents AFA de la comarca van fer públic que el consell els hi devia 57.030 euros en beques menjador.

Una desena d'AFA denuncien que el Consell Comarcal els deu 57.030 euros en beques menjador La situació afectava a escoles de Borrassà, Ordis, Lladó, Avinyonet, l'Armentera, Pau, Biure, Llers, Figueres i l'Escala. Poc despreés de la denúncia de les AFA, la consellera comarcal d'Ensenyament, Júlia Gil, va dir que havia ordenat el pagament. Gil va lamentar la situació i va dir que la tramitació de l'expedient es va validar al desembre i que, "en reiterades ocasions", va manifestar la "necessitat i la urgència" de tramitar l'expedient i els pagaments. Ara, però, els ajuntaments d'Ordis i Lladó es posen al costat de les AFA tornant a denunciar que el Consell Comarcal no hauria fet els pagaments. La versió dels dos alcaldes Joaquim Tremoleda (alcalde de Lladó): “Veiem el neguit de les AFA al no poder fer el pagament del servei de menjador que els està prestant una empresa familiar de proximitat. Per aquest motiu, hem decidit avançar-los els diners que cobririen les despeses fins a 31 de gener, a l’espera que el Consell Comarcal compleixi amb les seves obligacions i realitzi la transferència” Anna Torrenta (alcaldessa d'Ordis): "“Davant la inoperància del Consell Comarcal hem decidit fer aquest pas per tal que no es vegi afectada la continuïtat del servei, així com que es garanteixi el benestar de la mainada dels nostres municipis. Tampoc volem que generin majors greuges a l’empresa familiar que presta el servei, una empresa que vetlla per la qualitat dels àpats amb aliments de proximitat i ecològics”. El Consell Comarcal diu que ja ha ordenat el pagament dels 57.030 euros que devia a deu escoles