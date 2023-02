En tan sols dos mesos i dues setmanes s'ha aconseguit el pressupost necessari per fer realitat el projecte d'un futur ateneu a Figueres. Òmnium Cultural, Iaeden-Salvem l'Empordà i el Centre Excursionista Empordanès han obtingut els 30.000 euros que es van marcar com a objectiu, el passat 24 de novembre, en una campanya de micromecenatge per a poder rehabilitar un local del carrer Sant Josep Sol d'Isern i convertir-lo en la futura seu de l'Ateneu.