Després d'un dilluns amb neu a l'Alt Empordà que va iniciar una setmana de canvi de temperatures, aquest dimarts la protagonista és la pluja. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) s'espera que durant tota la jornada hi hagi continues precipitacions a la comarca, sense arribar a superar el llindar d'avís, que es donarà a les cotes més altes.

El Meteocat informa que hi haurà una situació meteorològica de perill per estat de la mar i determina alerta vermella a l'Alt Empordà. Les onades poden superar els 4 metres i es preveu que es compliqui a partir del migdia, arribant fins als set metres.

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per estat de la mar ⚠



➡ Dl. 19:00 a dj. 01:00 h



➡ Possibilitat d'onades > 4m de llevant, amb molta mar de fons



➡ Grau de perill màxim: 🔴 6/6



➡ Hora local (h) = TU+1 pic.twitter.com/eFpsM4a8mA — Meteocat (@meteocat) 6 de febrero de 2023

Protecció Civil activa l'alerta del pla Ventcat per previsió de ventades al litoral i prelitoral central

Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya, Ventcat, davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) d'un episodi amb fortes ratxes de vent previst per demà dimarts a la façana litoral i el prelitoral central. S'espera que a les zones elevades d'aquestes àrees hi pugui haver ventades superiors als 72 quilòmetres per hora, amb vent de component est. Protecció Civil recomana extremar les precaucions sobretot en la conducció i en les activitats a l'aire lliure, tant a la natura com a les zones urbanes.

Durant el matí d'aquest dimarts hi ha un avís nivell 1 (perill moderat) per acumulació de neu. En alguns punts s'espera que la precipitació sigui en forma de neu per sobre dels 600 metres.