Sant Joan sempre ha estat un barri prolífic en artistes i ho continua sent en l’actualitat, tot i que la resta de Figueres sembla viure d’esquena a aquest moviment, ja que no és fàcil veure actuar aquests grups. D’entre aquests, n’hi ha que tenen força projecció a fora. És el cas del grup de rumba Hermanos Fernández, que es mouen entre Catalunya, França i els Estats Units oferint repertori propi, original i de qualitat. També hi ha gitanos figuerencs que s’interessen pel mestissatge com és el cas de Layter, influït pels ritmes musicals llatins. Emmarcat en un altre estil destaca Gipsy ATG, qui, en els seus temes, tracta el racisme, la marginació i, el 2018, va participar en un espot publicitari contra la brutícia i l’incivisme. La majoria d’ells disposen de canals a les xarxes socials per anar divulgant els seus treballs.