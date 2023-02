Dotze pobles de l’Alt Empordà comparteixen, des de fa vint anys, l’Àrea Bàsica de Salut que té la seva seu central en el Centre d’Atenció Primària de Peralada, que gestiona Albera Salut. Es tracta d’una Entitat Base Associativa (EBA) que va sorgir arran del projecte creat per la Generalitat i Catsalut a principi dels anys dos mil que permetien als professionals sanitaris convertir-se en proveïdors de serveis d’atenció primària finançats públicament, amb l’objectiu de diversificar la provisió de serveis sanitaris i promoure el professionalisme i l’autonomia de gestió.

Aquesta alternativa va ser ben rebuda per un grup de professionals mèdics i d’infermeria empordanesos que l’any 2002 van decidir aliar-se per a sol·licitar la gestió de l’ABS de Peralada. Dos equips diferents can concórrer a la licitació d’aquest servei i el d’Albera Salut va ser el guanyador, convertint-se així en la primera EBA de les comarques gironines.

En total es van crear nou entitats més d’aquestes característiques a Catalunya en l’arrencada del projecte iniciat a Vic sud. Juntament amb l’empordanesa, ara hi ha vuit nous equips, que abastaven onze ABS, i que són l’EAP Sardenya, l’EAP Osona Sud-Alt Congost, l’EAP Poble Sec, l’ABS Alt Camp Oest, l’EAP Vallcarca-Sant Gervasi, l’EAP Sarrià, l’EAP Vallplasa Atenció Primària i l’EAP Dreta Eixample.

«Vam iniciar la feina el 2003 amb molta il·lusió i amb ganes de demostrar que la fórmula proposada tenia molt de recorregut, com així s’ha demostrat amb el pas del temps», explica el doctor Lluís Martínez Via, director d’Albera Salut.

Destaca en l'alta aprovació dels pacients, segons el Pla d'enquestes de satisfacció de Catsalut

Quan l’EBA empordanesa va arrencar, l’edifici del CAP de Peralada tot just estava en fase de construcció. «No hi vam poder entrar a treballar fins al mes de juliol de 2003 i es va inaugurar l’onze de setembre d’aquell any. Era una instal·lació moderna, que ens ha permès treballar amb molta comoditat fins ara», afegeix Martínez.

Des d’un primer moment, Albera Salut va entrar a formar part de l’Associació Catalana d’Entitats de Base Associativa (ACEBA), que integra tots els centres autogestionats en Atenció Primària de Catalunya. L’any 2019, Albera Salut va acollir les jornades d’ACEBA amb més de dos-cents participants procedents de tot Catalunya.

La fórmula d’Albera Salut s’ha convertit en un model d’èxit com ho demostra el fet que es manté a la part alta, ocupant reiteradament la segona posició a Catalunya en el Pla d’enquestes de satisfacció dels pacients de Catsalut (Plaensa). «No hi som per casualitat, ens consta que els pacients de la nostra àrea estan contents amb la feina que fem i sempre procurem ser molt exigents amb el servei que donem a tota la gent dels dotze pobles del nostre àmbit d’actuació».

Un àmbit que, a més de Peralada-Vilanova de la Muga, inclou Cabanes, Garriguella, Masarac -Vilarnadal, Pedret i Marzà, Rabós, Sant Climent Sescebes, Mollet de Peralada, Espolla, Vilabertran, Vilajuïga i Vilamaniscle. Tots ells tenen consultori municipal propi. El de Vilajuïga i el CAP de Peralada pertanyen a Catsalut.

Albera Salut atén uns 7.400 usuaris, una xifra relativament superior als 6.800 de l’etapa inicial de l’EBA. «Després de tants anys de ser-hi, la relació entre els usuaris i el nostre equip professional és de confiança mútua», diu el doctor Martínez.

El servei està cobert per set professionals de medicina familiar i set infermeres, amb un metge i una infermera de pediatria, una treballadora social, set persones d’equip administratiu, tres auxiliars de clínica i un especialista d’odontologia. A partir del 2022, s’han incorporat a temps parcial professionals referents de benestar emocional, higiene dental, nutrició i fisioteràpia destinades a l’atenció comunitària.

A més a més de l’atenció sanitària en horari convencional, hi ha un servei d’urgències amb atenció continuada de tres de la tarda a vuit del vespre, que els festius passa a ser de vuit del matí a vuit del vespre. L’ABS dona suport al punt d’atenció continuada de l’àrea d’Urgència de l’Hospital de Figueres aportant-hi un metge i una infermera. També acull estudiants en pràctiques de la Facultat d’Infermeria de la Universitat de Girona i formen MIR de la unitat docent de l’ACEBA.