L'Ajuntament de Figueres preveu fer el centre integral d'atenció per a emergències socials a l'antic escorxador comarcal. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ho ha dit aquest divendres durant una visita del conseller de Drets Socials, Carles Campuzano. El consistori ja havia anunciat la voluntat d'unificar en un sol indret el menjador social i els recursos per atendre persones sense sostre, però avui s'ha assenyalat l'espai que encabirà aquests serveis. L'edifici, de propietat municipal i 6.112 metres quadrats, ubicarà també la seu de la Guàrdia Urbana. La batllessa també ha explicat al conseller que des del 18 de gener el municipi compta amb un dispositiu d'emergència per onada de fred, amb 14 places al menjador social i un pis amb 4 places.

El dispositiu d'emergència al menjador social s'emmarca dins del projecte 'Atenció integral de persones sense llar a la ciutat de Figueres', que actualment utilitzen 40 persones. El consistori, que destina més de 400.000 euros al programa, fa un seguiment de 125 persones sense llar. El consistori ha aprofitat la visita de Campuzano per demanar més implicació econòmica a la Generalitat. Durant la reunió s'han tractat altres temes com la zona oest de la ciutat i la proposta perquè el Departament impulsi un consorci per a la transformació dels barris que la componen. Una transformació que el consistori considera "necessària" i que, a parer del govern municipal, hauria de comptar amb els recursos de la Generalitat, la Diputació de Girona i l'Estat. Finalment s'ha presentat al conseller els canvis urbanístics i la cessió d'espai per garantir el futur d'Altem (entitat que vetlla per l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mental) i l'impuls d'un nou model residencial i de gestió de l'entitat.