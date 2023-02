El Centre d’Activitats de Roses-CAR inicia l’any amb una programació d’activitats per a joves que inclou una desena de cursos i tallers entorn de disciplines que van des de la zumba o el breakdance fins als tallers de cuines del món, estètica, realitat virtual, manga, teatre o manualitats. Continua a més oferint serveis d’informació i assessorament juvenil entorn de diferents temàtiques, d’orientació d’estudis i professional, així com espais on, simplement, passar una bona estona en companyia de joves que comparteixen les mateixes inquietuds.

Verònica Medina, regidora de Joventut, ha mostrat la satisfacció de l’Àrea de Joventut per la nova programació: «Estem molt contents de posar a l’abast dels nostres joves un ventall d’activitats variades, divertides i modernes. L’objectiu és continuar oferint un lleure educatiu que ompli les hores d’esbarjo dels/de les joves i que s’ho passin molt i molt bé». Sumar sinergies Aquesta programació se suma a les activitats formatives, d’assessorament i lúdiques que el centre ofereix de manera continuada, com és el cas dels cursos de monitors de lleure infantil i juvenil, el servei d’orientació psicològica, el reforç escolar per a estudiants d’ESO, el Punt d’Informació Juvenil (sexualitat, salut, viatges, estudis, voluntariat, feina...), o els espais Aula d’Estudi, Buc d’Assaig i Ludoteca, o l’activitat TardaJove.