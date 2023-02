El Departament d'Acció Climàtica comprarà per 1,4 MEUR dels estanys de Sant Antoni, als Aiguamolls de l'Empordà, i els regenerarà aquest espai juntament amb l'estany de Vilaüt, en tràmit d'expropiació forçosa. Tots dos espais es troben en plena reserva natural integral del parc, i sumen una superfície de gairebé 100 hectàrees. Un cop es facin efectives aquestes adquisicions, més de la meitat de la superfície del parc -170 hectàrees- estaran en mans públiques. La secretària de Medi Ambient, Anna Barnadas, ha explicat que l'expropiació s'ha engegat per la greu situació ambiental en què es trobava Vilaür. "Calien mesures urgents", ha dit.

El projecte preveu recuperar la inundació de l'estany –ara completament sec- amb la concessió actual disponible de l'ACA de 17.000 metres cúbics anuals del marge esquerra de la Muga i eliminar flora invasora. De fet, el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur, ha explicat que aquest estany és un sistema que "sol ja es regenera, té vida pròpia". "Amb poca aigua es resol", ha remarcat.

En canvi, pel que fa als de Sant Antoni, Vilahur explica que cal "recuperar el sistema" i que això ho faran a través dels fons Next Generation, amb una inversió de gairebé 1 MEUR. En concret, explica que es volen recuperar els sistema hídrics per afavorir una inundabilitat controlada i la biodiversitat d'espècies de flora i fauna. "Per tenir un sistema el màxim de naturalitzat possible", ha insistit.

Els estanys de Sant Antoni tenen una extensió de 70 hectàrees i són una "peça estratègica" en la gestió de la reserva dels Estanys, una de les tres que té el Parc Natural. De fet, representa el 24% del total de la superfície d'aquesta reserva. En aquest sentit, les recents obres de recuperació de la Mugueta, principal canal d’entrada d’aigua d’aquest espai, ja han permès la inundació de la finca amb un cabal ecològic de 100 litres/segon.

Una intervenció necessària

Sobre l'expropiació forçosa de Vilaüt, Barnadas ha remarcat que han hagut de recórrer a aquest tràmit per falta d'acord amb la propietat privada amb l'objectiu de garantir la recuperació d'aquest espai d'alt valor. I sobretot tenint en compte la delicada situació en la que es troba. "Està en una situació crítica", ha insistit.

L’estany de Vilaüt, de 29 hectàrees, forma part d'un sistema d’estanys d’aigua dolça que s’estenen al llarg de les 300 hectàrees d'aquesta reserva. Compta amb hàbitats d’interès comunitari i amb diferents espècies de flora amenaçada i és un dels punts més destacats per a la reproducció d'amfibis.

A més, té un elevat valor com a zona d’alimentació i reproducció d'espècies amenaçades, alhora que és un important punt d'aturada de les espècies migratòries. L'estany és un dels llocs principals de nidificació d'espècies que necessiten estanys amb aigües obertes i durant l’hivern presenta la major concentració d’ànatides al nord del Parc natural.

El fet que estigués en mans privades i que no hi hagués acord entre les parts, malgrat que les negociacions van començar fa més d'un any, van obligar la Generalitat ha tirat endavant l'expropiació. I és que la situació, segons Barnadas, impossibilitava gestionar-ne la vegetació, els hàbitats i els nivells d'aigua".

"Amb aquesta actuació també es dona compliment al Pla de gestió de la reserva natural dels Estanys que es marca com a objectiu prioritari augmentar el nombre de finques públiques per recuperar la dinàmica i l’estat ecològic del sistema hídric dels estanys de la reserva, entre els quals el de Vilaüt és un dels més importants", ha explicat.

En el mateix sentit, Vilahur ha explicat que tot i els anys 2019 i 2020 la propietat de la finca havia permès l’aportació d’aigua a l’estany a través de la utilització de l’aigua de la Comunitat de Regants del marge esquerre de la Muga, el 2021 s’hi va negar. La impossibilitat d'inundar artificialment l'estany, que afecta de ple la correcta gestió de l'espai i la preservació de les espècies que hi són presents, i la persistent sequera, han conduït a la situació actual. "Esperem que es resolgui el més aviat possible", ha dit Barnadas.

Un parc i tres reserves naturals integrals

El parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà es va crear el 28 d'octubre de 1983. Té una superfície de 4.729 hectàrees, 824,54 de les quals formen part de la reserves naturals integrals (Els Estanys, Les Llacunes i l’Illa de Caramany) i 9,28 hectàrees de la reserva natural parcial Illa de Caramany. Amb l'adquisició d'aquests dos espais, més de la meitat de les 300 hectàrees de la reserva dels Estanys estaran en mans públiques. Barnadas ha dit, de fet, que la voluntat del Govern és continuar avançant en aquesta línia però ha admès que adquirir-ho tot serà difícil.