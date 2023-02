Les administracions públiques estan obligades a actuar per a apaivagar o eliminar els efectes dels diferents agents que actuen contra el medi ambient i la qualitat de vida seguit les normatives europees. La contaminació acústica és un d’aquests factors. En aquest sentit, el ple de la Diputació de Girona ha aprovat definitivament la memòria resum dels mapes estratègics de soroll de la seva xarxa viària i que afecta quatre carreteres, dues d’elles de l’Alt Empordà. Es tracta de la GI-8566, d’accés a Castelló d’Empúries i la GIV-6211, des de Figueres fins a l’encreuament del polígon del Far d’Empordà. El pla inclou dos vials més a Bescanó i Sant Pol.

En el cas de la GI-8566, el pla afecta un tram de 400 metres de la carretera vella de Castelló cap a Empuriabrava, que pertany a la Diputació des de l’encreuament de l’institut, al carrer Rentador, fins a l’entrada a la C-260.

Es tracta d’una eina que serveix de base per elaborar plans d’acció per a la millora i recuperació de la qualitat acústica del territori. En el cas de les dues carreteres de l’Alt Empordà, la Diputació hi haurà d’actuar, com ja ha fet en plans anteriors, ja que ambdues superen el llindar establert per la legislació europea d’un trànsit superior als tres milions de vehicles l’any, és a dir, 8.219 vehicles al dia. A la GIV-6021, a Sant Pol, la Diputació ja hi ha actuat amb la col·locació d’un ferm fonoabsorbent.

La Diputació de Girona té al seu càrrec 793 quilòmetres de la xarxa viària de la demarcació. El mapa aprovat aquest gener, sense cap al·legació, forma part de la quarta fase de les accions dutes a terme fins ara i afecta 3,4 quilòmetres de les quatre carreteres esmentades, segons les dades facilitades per l’ens.