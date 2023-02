L’exalcalde de Figueres Joan Armangué, tutor d’un dels cursos de la UNED Sènior, ha lamentat que el mural ceràmic que reprodueix l’obra Cinc visions empordaneses, del Grup 69, situat a la paret de l’antiga presó, estigui a les fosques. Armangué, juntament amb els alumnes del curs, van visitar l’espai acompanyats pels artistes Josep Ministral, Ricard Anson, Lluís Roura, Daniel Lleixà i Carme Jornet, vídua de Ramon Pujolboira.

«Ens vàrem dur una desagradable sorpresa. L’enllumenat del mural no existeix. No se sap des de quan, però es va desinstal·lar deixant en la foscor l’obra dels artistes empordanesos. L’art al carrer, a les places o a les rotondes, no n’hi ha prou d’instal·lar-lo, sinó que també és necessari tenir cura de la seva conservació i manteniment».