Una de cada quatre actuacions que els agents de convivència de Figueres han fet des que es va posar en marxa el projecte han estat per mal ús de patinets elèctrics. L'Ajuntament va incorporar al juny nou persones per fer aquestes tasques, en el marc d'un projecte finançat pel SOC. De juny a desembre, han fet 398 actuacions i d'aquestes 103 han estat per advertiments relacionats amb aquests vehicles de mobilitat personat. També han actuat en 47 casos per mal ús de bicicletes i en sis, per fer-ho amb patinets convencionals en llocs no autoritzats. Els efectius també han fet 46 intervencions per consum de drogues i alcohol al carrer i, des de fa mesos, patrullen pels carrers comercials durant la tarda i l'hora de tancament per evitar furts.

El servei es va posar en marxa a principis de juny del 2022 a través del Programa Treball i Formació, impulsat pel SOC i el Fons Social Europeu per contractar i formar persones en situació d'atur. El contracte té una durada d'un any i l'Ajuntament es fa càrrec d'un terç del cost de contractació del personal. En un principi, l'equip estava format per nou persones i s'anomenaven "serenos" perquè feien diversos torns des del vespre fins a la matinada. Amb els mesos, però, alguns dels integrants s'han incorporat al mercat laboral i s'han hagut de reconduir els horaris, que ara van de les dues del migdia a les nou de la nit.

Van uniformats de color groc i la seva feina és "advertir" aquells que tenen comportaments incívics vulnerant l'ordenança de civisme i convivència. Entre les seves tasques, hi ha detectar incidències a la via pública, reduir la presència de vehicles abandonats, millorar la neteja de l'espai públic, la correcta gestió dels residus i vetllar pel descans veïnals en zones on hi ha locals d'oci nocturn.

A banda del seu servei ordinari, els agents també han participat en el control de grans esdeveniments com el Festival Acústica, la Cursa de la Dona, la Mitja Marató, el Mercat de Nadal o la Cavalcada de Reis

Estan connectats per ràdio amb la Guàrdia Urbana i l'avisen en cas que calgui la seva intervenció. "En definitiva, ho podríem resumir dient que ells criden l'atenció quan algú no es porta bé", diu el vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas. "Però ells no són policies; ajuden a la policia", afegeix.

Gairebé 400 intervencions en sis mesos

En els primers sis mesos de funcionament, han fet unes 400 actuacions. D'aquestes, la gran majoria (156) estan relacionades amb el mal ús de vehicles de mobilitat personal. I entre elles, el patinet elèctric és el que més maldecaps els ha portat.

En total, han fet 103 intervencions per advertir i informar les persones que circulaven amb aquest tipus de vehicle que ho feien fora dels llocs permesos. Els agents també han fet 47 actuacions per l'ús de bicicletes en espais no autoritzats i sis més per fer-ho amb patinets convencions.

D'altra banda, han intervingut en 46 casos en què han detectat persones que consumien alcohol o drogues a la via publica; 23 per situacions en què hi havia indigents i persones demanant diners; 18 per vehicles mal estacionats que impedien el pas i 13 per problemes relacionats amb residus, entre d'altres.

Suport als comerços per evitar furts i robatoris

En els darrers mesos i coincidint amb el canvi d'horari, fan "acompanyament" als establiments comercials del rovell de l'ou de la ciutat. Segons expliquen, en els últims temps s'ha detectat un augment de furts i robatoris a les botigues, especialment les de roba, i, per això, "patrullen" per la zona i s'hi queden a l'hora de fer caixa. D'alguna manera, expliquen alguns dels establiments preguntats, donen una sensació de "seguretat" i "dissuadeixen" els lladres.

Casellas celebra els resultats del projecte i diu que s'hi tornar a presentar, un cop acabi, per tornar a optar-hi. També es mostra satisfet amb els resultats que està donant la lluita contra l'incivisme en l'ús dels patinets elèctrics. "Hem posat moltíssimes denúncies a nivell de Guàrdia Urbana, hem fet molta pressió i estem molt satisfets de la feina que s'ha fet als dos nivells", assegura Casellas.