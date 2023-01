Polèmica veïnal a Vilamalla per la petició de talar uns pins del parc de la Closeta

L’energia renovable genera debat allà on s’implanta, sigui per la instal·lació de plantes fotovoltaiques que ocupen desenes d’hectàrees i que afecten el paisatge i l’entorn de la comarca, com per col·locar-les en cases particulars per a l’autoconsum. Aquest últim cas és el que ha passat al poble de Vilamalla en els últims mesos.

Un veí va instal·lar unes plaques solars fotovoltaiques a la teulada de casa seva per a l’autoconsum. Fonts properes al consistori expliquen que es va fer una instància demanant que «es retiressin uns arbres del parc de la Closeta que li feien ombra a la teulada». Davant d’això, «un informe tècnic va resoldre que calia tallar els arbres que molesten perquè cal fomentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques». Segons aquesta font, també hi ha un altre text jurídic on s’exposa que «com que representa un perjudici a un veí, la despesa de tallar i replantar ha d’anar a càrrec de l’Ajuntament. El mes de setembre aquesta instància va quedar aprovada en la junta de Govern». En saber que aquests pins es talaven, alguns veïns s’hi han mostrat en contra i han exercit pressió a les xarxes socials per evitar-ho i, davant aquesta oposició, l’ordre d’execució «està parada», declara l’alcalde del municipi Carlos Álvarez. També deixa palès que «en altres ocasions que hi ha hagut arbres que dificultaven, el consistori els ha retirat i n’ha replantat uns altres més adequats, i no hem rebut cap queixa». I assegura que fa uns mesos van «retirar un arbre perquè a un veí li queien moltes fulles a la piscina i la brutícia li feia malbé els filtres». I continua explicant que «en el parc de la Closeta no s’havien de tallar tots els arbres. S’havien de retirar només els que feien ombra». I, subratlla que «des de l’administració s’ha de fomentar l’autoconsum i facilitar que es dugui a terme aquesta classe de projectes». En aquesta línia, a finals de 2021 es va aprovar una ordenança municipal que afavoreix la promoció d’aquestes instal·lacions.