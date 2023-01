L'Ajuntament de Figueres té previst engegar aquest any la renovació del carrer Tapis, al barri de l'Eixample. El projecte de millora, que suposarà una inversió de 800.000 euros, va ser presentat aquest dijous al veïnat de la zona en una reunió informativa a la sala de plens.

Les obres de millora, que seran executades per l'empresa Fisersa, consistiran en la renovació de xarxes dels serveis d'aigua i clavegueram, de la il·luminació, reurbanització per millorar l'accessibilitat i la seguretat, i la implantació d'arbrat, per convertir-lo, alhora, amb un espai més amable.