L’Ajuntament de Roses presenta avui el llançament de ‘Fem Brillar Roses’, una campanya informativa i de sensibilització que vol implicar la ciutadania i corresponsabilitzar-la en l’objectiu de millorar el reciclatge de residus i la neteja urbana de la població, incidint en el reforç de les bones pràctiques, en l’eliminació dels abocaments il·legals i dels comportaments incívics i en l’augment de l’ús de la deixalleria i dels serveis de recollida municipal (voluminosos i trastos vells, restes de jardineria i cartró a establiments comercials).

Diferents accions de comunicació de proximitat, amb l’edició de material informatiu i cartelleria, així com a través de xarxes socials i dels mitjans de comunicació, formaran part d’aquesta campanya. L’objectiu del consistori és el de sumar el màxim suport i participació de la ciutadania per avançar en la conservació dels espais públics, en la millora de la salubritat, en l’estalvi dels costos ocasionats pel tractament de residus i en la reducció de les emissions que causen l’emergència climàtica, per fer de Roses una ciutat més sostenible i amb millor qualitat de vida.

Per això, el lema Fem brillar Roses, vol transmetre aquesta necessitat d’implicació conjunta i de compromís comú entre Ajuntament i veïns i veïnes, i convida tothom a sumar-se a la responsabilitat de fer lluir Roses, de cuidar-la i de sentir l’orgull de viure en un municipi que vetlla per la neteja i el medi ambient. Joan Plana, alcalde de Roses, assenyala en aquest sentit que "gestionar bé els residus i la neteja és una responsabilitat compartida entre l’Ajuntament i totes les persones que residim i treballem a Roses o que ens visiten: és necessari per garantir la convivència i l’atractiu de la nostra població, però sobretot, per protegir el medi ambient i el nostre privilegiat entorn i lluitar contra el canvi climàtic reduint la petjada de carboni produïda per la gestió dels residus municipals".

No reciclar surt car

Fem Brillar Roses vol generar un canvi d’hàbits en la ciutadania i millorar les xifres de la recollida selectiva a la ciutat, reduint el nivell d’impropis (residus dipositats en contenidors d’una fracció diferent a la què li correspon). El regidor d’Infraestructures i Serveis, Juan Manuel Fernández, dona les dades: "l’any 2021, cada habitant va generar a Roses una mitjana de 850 kg/any, xifra que es manté molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que el 2021 fou de 519 kg. Aquesta mitjana per càpita és fruit en gran mesura de la condició turística del municipi, ja que es veu incrementada pels volums de residus originats per visitants i segons residents, però, tot i així, tenim davant un un ampli marge de millora".

El total de residus originats a Roses el 2021 va ser de 16.939 tones, de les quals 7.540 tones (un 44,5%) corresponien a recollida selectiva i 9.399 (un 55,5%) a fracció resta. Unes xifres que han de millorar sensiblement si el municipi vol assolir els objectius per a la reutilització i el reciclatge marcats per la Unió Europea, xifrats en un 55 % per a l’any 2025 i un 60 % al 2030.

A més del prejudici per al medi ambient i del malbaratament de recursos naturals que ocasiona un baix reciclatge, cada tona de residu de fracció resta (residus no reciclables i residus no separats correctament) que s’envia a l’abocador comarcal, suposa a Roses un cost de 150 €. El regidor afegeix: "separar correctament els residus pot aportar a Roses un important estalvi. Augmentant en un 20% la nostra recollida selectiva, aquest estalvi seria de més de 300.000 €, passant d’un cost pel tractament de la fracció resta d’1.409.850 €/any a un d’1.090.284 €/any".

L’èxit de l’orgànica, model a seguir

La implantació de la recollida de fracció orgànica s’inicià a Roses l’octubre de 2020. Les millores adoptades en el decurs dels anys 2021 i 2022 (optimització de contenidors amb reducció d’obertures, campanyes informatives, distribució de kits de recollida...) han fet possible que Roses hagi reduït del 60% al 5% els residus impropis que s’hi aboquen en aquests contenidors, recollint una mitjana de més de 2 tones diàries, i passant a encapçalar el rànquing comarcal pel que fa a la qualitat de la fracció i a l’absència d’impropis.

Traslladar aquest èxit a la resta de fraccions reciclables és l’objectiu de la campanya Fem Brillar Roses. El nivell d’impropis, ja sigui per desconeixement o incivisme, és especialment alt en el cas del paper i cartró, que arriba a l’entorn del 30%, mentre que en el cas de envasos es troba entre el 10 i el 15%.

Contra la xacra dels abocaments il·legals

Entre gener i juny del passat 2022, es van rebre a la plataforma de gestió d’incidències de l’Ajuntament 265 avisos ciutadans d’abocaments incontrolats (trastos vells, runes, jardineria...). Els serveis de neteja, per la seva part, comptabilitzen una mitjana d’un centener d’abocaments indeguts fora de contenidor al dia, fet que suposa un important augment de costos del personal destinat a les rutes de recollida, així com la possibilitat de patir accidents laborals provocats per talls o males postures. En temporades altes, l’abocament de runes a la via pública ascendeix a una mitjana de 10 al dia, mentre que les restes vegetals abocades indegudament superen la vintena diària.

Per erradicar aquestes males praxis, Fem Brillar Roses incidirà en l’ús dels serveis de recollida gratuïta que ofereix a la ciutadania, com ara els de recollida domiciliària de trastos vells i restes vegetals o el servei de recollida de cartró a establiments comercials, així com en el coneixement per part de veïns i veïnes de la Deixalleria Municipal i les minideixalleries.

Millora i adaptació continuades en la gestió

Per la seva part, el consistori treballa des de 2021 en un canvi en la gestió dels serveis municipals, amb accions com el redimensionat i optimització de contenidors i papereres, el reforç dels serveis de recollida i neteja -sobretot en temporada alta-, la incorporació de nous vehicles i equips i les campanyes informatives a peu de carrer.