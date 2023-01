Hi ha el convenciment general que Ciutadans avança cap a la desaparició com a partit a tot l'estat. Així es fa molt complicat encarar unes eleccions municipals?

No crec que anem cap a la desaparició. Anem cap a la refundació i, després de l'assemblea del cap de setmana, crec que amb una línia clara de cap a on volem anar. Parlant de Figueres, jo aquí noto molt suport. Estem treballant als barris i nosaltres, en aquests últims quatre anys, el que ens hem dedicat ha estat molt al costat dels veïns i dels seus problemes. Jo vaig a la Marca de l'Ham, a l'Olivar Gran, a l'Horta Capallera, a la zona de la Rambla, aquí on tenim l'oficina... i l'únic que em trobo són veïns que ens donen suport.

I què li diuen?

Molts veïns em diuen que som l'únic grup que estem fent oposició. Em comenten els problemes de seguretat, de neteja, l'oblit d'uns barris on s'ha perdut el teixit comercial i l'associatiu està mot tocat i fets un desastre urbanísticament. La gent dels barris té molts problemes i aquest govern els ha oblidat. El 2019 van entrar a l'Ajuntament dient que volien fer molts canvis i el que han fet és tancar-se a la seva torre d'ivori.

El govern municipal es queixa sovint que hi ha un discurs massa negatiu sobre Figueres.

A Figueres hi ha hagut molta deixadesa política. El problema de Figueres, a banda de la seguretat i altres problemes molt reals, han estat els seus polítics. Polítics que han arribat a l'Ajuntament i s'han preocupat per ells i negant els problemes. Com pot ser que s'hagin passat quatre anys a l'Ajuntament negant un problema de seguretat? Dient que són percepcions? No poden negar coses que els ciutadans veuen cada dia. Es presenten a les eleccions amb un programa i, quan arriben al poder, no prenen cap mesura per solucionar els problemes de la gent. Falta valentia per afrontar la realitat.

Quina és aquesta realitat?

Quan et trobes amb la gent et parlen d'aquella Figueres dels anys 80 i 90 que «estava per davant de Girona», hi havia un orgull de ciutat i unes ganes que la ciutat liderés. Jo vull recuperar aquella Figueres, però per fer-ho necessitem abans recuperar la seguretat i la confiança dels veïns. Perquè et sentis orgullós necessites una ciutat neta, on es pugui viure i formar un projecte de vida. A mi em fa molta pena quan un veí em diu «vull marxar de Figueres».

Parla molt, i no és l'únic que ho fa, de seguretat. És el gran problema de Figueres?

Jo crec que sí. I no perquè ho digui jo. Passeges per Figueres i el que abans era un problema en determinades zones, ara és a tot arreu. Parles amb qualsevol veí a l'Olivar Gran, a la Marca de l'Ham, Horta Hospital, Rally Sud, d'aquí on estem ara (carrer Avinyonet)... És igual a quin barri. El primer que et diuen és que tenen por perquè han entrat a robar en una casa, han estirat un bolso més enllà o una agressió sexual. I les estadístiques també ho corroboren. Hi ha uns 800 delictes més que el 2018.

Què proposen?

A principi de mandat vam fer una sèrie de propostes que es van aprovar en ple. Les han executat? No. Fer un pla integral de seguretat, fer un guàrdia de barri, dotar la Guàrdia Urbana de pistoles Taser, posar lectors de matrícules a les entrades de la ciutat, càmeres de seguretat en zones conflictives com la plaça de l'Estació o a determinades places de la Marca de l'Ham. Tot això no s'ha fet.

Per què?

Per què? Per deixadesa política. Perquè, tal vegada, pensen que fent un titular, dient que es farà, la gent ja s'ho creu. O que amb el vicealcalde (Pere Casellas) gravant quatre vídeos ja és suficient. Però la realitat és que els veïns tenen por.

La inseguretat només es pot combatre amb més policia?

No. Es pot combatre de moltes maneres i, és clar, que fan falta polítiques socials i d'ajuda. Però sí que necessitem més policia a Figueres. Estem per sota de les ràtios. Hauríem de tenir entre 90 i 92 agents. En aquests moments, el problema està tan enquistat que hem de donar molt suport a la policia.

La gent marxa de Figueres per aquesta «inseguretat» o perquè no troba a la ciutat l'habitatge que necessita?

No, no... La gent marxa perquè aquí no pot crear el seu projecte de vida. No és una sola causa. Tenim un problema de seguretat, un de neteja... La gent marxa perquè, potser, al poble del costat hi ha un parc on puc treure els meus fills a jugar, perquè tinc l'escola més a prop... Per moltes causes, una pot ser l'habitatge, però n'hi ha moltes altres i, a mi, personalment, em fa molta pena sentir que un veí em digui «vull marxar de Figueres».

I com proposa canviar-ho?

Crear un projecte de ciutat a llarg termini. Que és el que ara no existeix. Per exemple, Figueres té entre 47.000 i 48.000 habitants i el tram de finançaments de les ciutats canvia a partir de 50.000.

Això ja ho deia Joan Armangué fa molts anys.

És clar. En el tram de 20.000 a 50.000 habitants, la ciutat està clarament infrafinançada i la perspectiva no és superar-los aviat. En lloc d'expulsar gent, hauríem de fer una ciutat atractiva perquè la digui «vull anar a viure a Figueres». El meu repte és recuperar Figueres, reactivar l'economia i regenerar els barris. Si la gent se sent bé vivint aquí, per exemple aquest barri on estem, que és que la zona sud-est de Figueres, no marxarà a viure a un poble del costat.

L'alcaldessa sosté que per a determinats barris de Figueres la solució només pot venir a través d'una gran inversió de la Generalitat.

Jo entenc que, evidentment, s'ha de buscar ajudar d'altres administracions. No poso en dubte que falten 8 o 10 milions d'euros per regenerar tot el barri, però, aquesta postura és molt còmoda per a l'Ajuntament, com que el projecte ha de ser molt gran, jo no poso la primera pedra. Res t'impedeix fer un pla per començar a recuperar el teixit associatiu i comercial d'aquests barris. Ningú t'impedeix començar a arreglar els carrers, millorar la seguretat o abordar amb decisió el tema dels talls de llum. La ciutat és teva. Comença a fer coses i després demana ajuda a la resta d'administracions. I el mateix passa amb les instal·lacions esportives. L'estadi Albert Gurt està en unes condicions lamentables. Sempre diuen que «per solucionar-ho necessitaríem 1 milió d'euros i no pot ser». D'acord, però, per què no posés 200.000 euros per començar a arreglar-lo una mica? Així amb tot. No es fan les coses. Què esperen a tenir 96 agents a la Guàrdia Urbana per començar a actuar per millorar la seguretat?