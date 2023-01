La campanya #Omplim250 que impulsen Òmnium Cultural de l’Alt Empordà, Iaeden-Salvem l’Empordà i el Centre Excursionista Empordanès per finançar les obres del nou Ateneu de Figueres ja suma 25.000 euros. Les entitats tenen per objectiu aconseguir 30.000 euros que cobriran el cost de la reforma de l’edifici de l’Ateneu.

Centenars de persones van participar en la celebració del vermut solidari que va animar la punxadiscos figuerenca, DjRyna. Durant el vermut, que va tenir lloc a la plaça Catalunya, també es va fer el sorteig d’una panera de productes de proximitat.

Segons els organitzadors, l’esdeveniment va ser possible gràcies als donatius en espècie de la cervesera Rufa, Grup Tramuntana, Vins Espelt, carns ecològiques Llavora, Fruits Vermells d’Albanyà i l’Editorial Gavarres.

«La campanya de captació de fons està demostrant que amb el suport social es poden aconseguir grans fites», diuen les entitats. Aquest és també un dels objectius de l’Ateneu, crear un nou espai social i cultural al centre de Figueres. Un local de 250 m2 que oferirà a la comarca espais de trobada oberts a tothom per enfortir així els vincles socials. L’edifici, ubicat al carrer Sant Josep de Sol Isern, acollirà la seu de les tres entitats impulsores, també hi haurà un bar-restaurant amb terrassa als baixos, una sala d’actes, sales de reunions, un magatzem i despatxos. La campanya #Omplim250 continuarà al llarg del mes de gener per arribar als 30.000 euros.