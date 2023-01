La Fundació Alive i el Club Nàutic l’Escala han iniciat la col·laboració amb el projecte Surfing for Science, liderat per la Universitat de Barcelona (UB) amb el suport de la Surfrider Foundation, una iniciativa de recerca per avaluar la contaminació per microplàstics al mar. En aquesta investigació científica hi poden participar ciutadans que naveguin amb embarcacions de tracció humana, com el paddle surf, caiac, rem o piragua, recollint els microplàstics mitjançant una xarxa lligada a l’embarcació. Els voluntaris i voluntàries realitzen mostrejos quinzenals d’un mateix transsecte, i tot el que es recull a la xarxa, sense manipulació del voluntariat, es fa arribar als laboratoris de la Universitat de Barcelona per la seva anàlisi i, d’aquesta manera, es pugui detectar la quantitat i tipologia de microplàstics presents. Fins ara, el projecte comptat amb més d’una quinzena d’entitats de la costa catalana.

La nova estació de mostreig del projecte Surfing for Science a la costa de l’Escala ha sigut impulsada per la Fundació Alive, qui ha adquirit la xarxa de mostreig i ha aportat els recursos necessaris per a la investigació posterior, que determinarà la contaminació per microplàstics de la costa escalenca i, d’aquesta manera ajudarà al projecte Surfing for Science a continuar investigant al llarg de la costa catalana. Per la seva banda, el Club Nàutic l’Escala ha sigut clau per poder tirar endavant aquest nou punt de mostreig. L’entitat s’ha posat a disposició del projecte per tal d’organitzar les sortides cada quinze dies i formar i coordinar els voluntaris i voluntàries que realitzaran els mostrejos. El passat dissabte, 21 de gener, la investigadora principal del projecte, Anna Sànchez, i el coordinador del projecte, Oriol Uviedo, van dur a terme la formació a instructors de l’Escola de Vela i voluntaris del Club Nàutic l’Escala que participaran en els mostrejos quinzenals al llarg d’aquest 2023. El transsecte escollit a la costa escalenca recorrerà des de la sortida del port nàutic, a Riells, fins passada la platja Port d’en Perris, a la Punta. L’equip de voluntaris arrossegaran una xarxa confeccionada a mida pel projecte, i un cop mostrejat, les mostres seran emmagatzemades, sense manipulació de l’equip de voluntaris, fins que es traslladin a la Universitat. A través del compte Surfingforsciencelab de l’aplicació Instagram es podrà fer el seguiment dels resultats obtinguts. La iniciativa Surfing for Science va començar fa més de tres anys i s’ha dut a terme en diversos punts del litoral català, entre ells Llançà i Roses. Enguany, el projecte s’ha iniciat a la costa del País Basc – Plentzia, Mundaka, Orio, Sant Sebastià i Hondarribi - i, a Catalunya, L’Escala acollirà un dels nous punts de mostreig d’aquest 2023, que es sumarà a les estacions de Roses, Palafrugell, Barcelona, Vila-seca i El Perelló.