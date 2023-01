Aquest és el seu segon mandat al capdavant del plenari del municipi de l'Albera, en representació de Junts per Catalunya. Empleat de banca de professió, abans havia estat regidor del poble on va nèixer. També és membre del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.

Joan Fuentes i Pomés es desviu pel seu poble. «Hi vaig néixer, em sento capmanyenc i vull que tots els veïns i veïnes estiguin orgullosos de ser-ho. Des de l’Ajuntament, fem tots els possibles per tal que sigui així», afirma. L’obra de govern d’aquests darrers anys ha estat encaminada a embellir i potenciar el poble, renovar els serveis i, sobretot, unir la gent entorn d’activitats festives, culturals i divulgatives. «Tot comptant sempre amb la gent del poble i amb la feina d’equip de tot l’Ajuntament, regidors, tècnics i treballadors municipals», afegeix.

El canvi urbanístic, pel que fa a la via pública, salta a la vista només d’entrar al poble. N’està satisfet?

Ja teníem un poble amb potencial, però calia anar un pas més endavant. Aquests darrers anys hem anat renovant el paviment i els serveis de nombrosos carrers, per donar una imatge més agradable, però sense que perdessin l’encant rural que té Capmany. Aquest canvi ja era molt visible amb l’obra del carrer Major i l’entorn de la capella de Sant Sebastià i l’hem anat accentuant amb altres carrers. Només cal veure com ha canviat l’entrada principal, des de la plaça del Dolmen, passant pel carrer Vilarnadal, fins a la plaça Major. Cal afegir-hi la resta de carrers que hem anat renovant aquests darrers temps i més que tenim en cartera. Hem comptat amb l’ajut del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat, els fons propis de l’Ajuntament i sempre comptem també amb el suport de la Diputació de Girona quan es tracta de finançar projectes.

Ara han acabat de renovar la societat La Fraternal.

Sí, hem renovat la façana i també hem actuat per millorar la zona de bar amb la intenció de reobrir-lo aviat. No ho havíem fet fins ara per respecte a la resta d’establiments de restauració del poble, que com per tot arreu, ho van passar malament durant la pandèmia.

A les zones de contenidors hi han posat tanques amb fotos antigues que protagonitzen els capmanyencs. Amb quin objectiu?

Amb les fotos fomentem una mirada enrere, per saber d’on venim i fer bona la dita de Raimon de qui perd els orígens, perd la identitat. El nostre objectiu és fer poble, que la gent visqui a gust a Capmany. Donem molta importància al tema social, a les activitats. Procurem fer-ne moltes. Per això hem potenciat la nova zona esportiva, per exemple. El contacte humà és el que fa poble i el que dona sentit a tot plegat.

L’escola és vida per al poble.

Per descomptat! És un dels nostres referents. És una peça important de la nostra oferta de serveis.