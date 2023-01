L’Ajuntament de Pontós ha impulsat el procés participatiu Pontós pel Planeta, amb l’objectiu de debatre i definir les accions prioritàries del poble per fer front als reptes mediambientals. El consistori va decidir dur a terme aquest projecte «per la preocupació enfront del canvi climàtic. A més, una de les línies estratègiques de l’equip de govern és fer accions mediambientals per millorar el poble», declaren des de l’Ajuntament. El consistori ha comptat amb l’acompanyament de la consultoria Malla d’Idees per desenvolupar la part participativa.

En aquest procés, es podien escollir onze propostes. Es van fer dos dies de votacions presencials aprofitant les festes de Nadal. També hi havia l’opció de fer-ho telemàticament, fins al diumenge quinze de gener a través d’un web. En aquest procés hi han participat un total de 47 veïns. Aquest dilluns setze de gener s’ha conegut el projecte guanyador, que ha estat la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a les teulades d’edificis municipals per a promoure l’autoconsum en els equipaments comunals. El projecte ha rebut 34 vots, 27 de telemàtics i 7 presencials. Aquesta iniciativa s’ha desenvolupat en tres fases. La primera va ser d’informació i debat, en tres sessions amb experts es van tractar tres línies d’actuació: energia fotovoltaica i eòlica, comunitats energètiques i model de gestió de residus. Aquestes sessions eren obertes a tots els veïns del municipi que podien fer les seves aportacions «hi ha ciutadans amb molt de coneixement i idees. Ells són els que viuen aquí i saben quines casuístiques hi ha. I quan la població participa els projectes tenen més repercussió», assegura l’equip de Govern. Totes les propostes que van fer els ciutadans en aquestes tres sessions es van recollir i els projectes que han passat a votació van sorgir d’aquestes reunions. «Durant les sessions, van sorgir unes 28 idees que després es van analitzar a escala tècnica i se’n van seleccionar 22, aquestes es van poder agrupar en 14», explica Cristina Valls, consultora de la Malla d’Idees. En la segona fase, que consistia en un taller participatiu aquestes catorze iniciatives es van concretar en onze, que són les que van passar a votació ciutadana. Una de les particularitats d’aquest procés és que tant hi podien participar les persones empadronades al poble com les que no ho estan. Aquestes últimes havien d’estar inscrites al Registre de Participació i acreditar el seu vincle amb el poble de Pontós.