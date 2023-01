El compte enrere per al trasllat de les oficines i el punt principal d’informació i atenció als visitants del Parc Natural de Cap de Creus ha començat. D’aquí a pocs mesos, la seu de l’espai protegit marxarà del monestir de Sant Pere de Rodes i s’instal·larà a l’edifici del CAT de Vilajuïga. D’aquesta manera, el centre de referència del Parc guanyarà en visibilitat i accessibilitat, després d’haver estat allotjat, des de poc després de la seva creació, al Palau de l’Abat del monestir romànic.

L’actual director del Parc, el biòleg Ponç Feliu, recorda que «la decisió d’aquest trasllat va ser consensuada i es va acordar fa anys. Ara es materialitzarà un cop s’han superat tots els tràmits». Un d’ells ha estat licitar unes obres d’adequació del CAT, inaugurat el 2010. «Són obres menors que ens han d’ajudar a adaptar el seu interior a les nostres necessitats. Està en bon estat i no cal fer gaires modificacions, la qual cosa ha facilitat el canvi d’ubicació de la nostra seu», afegeix Feliu.

L’edifici és propietat de l’Ajuntament de Vilajuïga, el qual ha signat un conveni d’ús amb el Departament d’Acció Climàtica, del qual depèn la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural, gestora dels parcs naturals de Catalunya. L’equip del parc natural està compost per set persones que abasten els diferents serveis.

La Junta Rectora, la Generalitat i els ajuntaments que formen part de l’àrea protegida del cap de Creus van valorar en el seu moment que aquest espai oferia nombrosos avantatges respecte de la ubicació actual.

«Ser a Sant Pere de Rodes és un privilegi, en tots els sentits, però presenta diversos inconvenients per a l’activitat del dia a dia i l’accessibilitat de la gent. La xifra de visitants que passa pel centre d’informació actual és molt baixa i, en canvi, el parc ha rebut uns 450.000 visitants aquest any passat. A Vilajuïga, disposarem d’un espai més ampli, un bon aparcament exterior, fins i tot per a autocars i, un fet que per a nosaltres és molt important, estarem a prop de la línia de tren i de la parada de bus de transport públic», destaca Ponç Feliu.

Dins de la nova seu, hi ha una sala d’actes que serà compartida entre el parc i l’Ajuntament de Vilajuïga amb la finalitat de poder potenciar cursos, presentacions i conferències.

Pel que fa a l’espai exterior, el director del Parc espera «poder treure profit de la zona verda que hi ha, molt interessant, i on també es poden fer coses i facilitar la seducció ambiental amb diverses propostes».

Camí de Sant Jaume

El juny de 2010, en temps de l’alcalde Pere Trias, l’aleshores conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va inaugurar a Vilajuïga el que era el segon Centre d’Acollida Turística (CAT) que es posava en marxa al país, després del de Teià (Maresme).

L’edifici va costar 800.000 euros i va ser projectat inicialment per a donar visibilitat al camí de Sant Jaume i ajudar a desestacionalitzar la temporada turística. Aquesta etapa va ser efímera i, amb el temps, les sigles del CAT van passar a definir un Centre d’Activitats del Territori que no va reeixir del tot i que era massa costós per a un ajuntament d’aquestes dimensions.

Llorente: «És una oportunitat per al nostre poble»

Poder reobrir l’edifici del Centre d’Activitats del Territori (CAT) representa un alleugeriment per a l’actual govern de l’Ajuntament de Vilajuïga, ja que l’equipament estava tancat i el seu manteniment revertia en el capítol de despeses municipals sense que aportés cap benefici al poble. Una herència de temps passats que quedarà enrere un cop s’hi instal·li el parc natural.

L’alcalde, Xavier Llorente, té molt clar que «aquesta és una oportunitat per al nostre poble i per a tot el seu entorn. Esperem que generi una activitat econòmica important, però també ens serveix a tots plegats per a continuar realitzant polítiques mediambientals i de protecció del territori. No hem d’oblidar –afegeix– que el Parc està adherit a la carta Europea de Turisme Sostenible». El batlle declara que tenir la seu d’un espai natural tan reconegut i visitat com aquest «ens permet acostar-nos al paradigma turístic que sempre hem sospirat tenir» i destaca «la bona relació que hem mantingut des del primer moment amb la direcció del Parc per arribar a un acord».

Llorente argumenta que «l’espai és molt estratègic, disposa d’un ampli aparcament. Fins i tot, ja plantegem que hi pugui haver un espai destinat a l’estacionament d’autocaravanes, que estigui ben condicionat».

Tant Llorente com el director del Parc Natural de Cap de Creus, Ponç Feliu, fan èmfasi «en l’oportunitat que representa per a potenciar el transport ferroviari», ja que la proximitat de l’estació de tren a Vilajuïga fa que aquest sigui un parc natural especial que permet arribar-hi per terra i mar, amb opcions variades. L’alcalde afegeix que per al municipi s’obre també el repte d’augmentar les places d’allotjament, «a hores d’ara no disposem de prou oferta i és un tema que hem de poder resoldre amb la complicitat de la iniciativa privada».