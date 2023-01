Protecció Civil ha activat novament aquest dijous al matí la fase d'alerta del pla per risc de vent Ventcat i també la del pla Neucat i ha demanat prudència davant d'un nou episodi de vent, neu i fred. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), el vent tornarà a bufar amb intensitat a partir de la tarda i ho farà de component nord i oest, girant a nord de cara a la matinada.

De matinada el fort vent es mantindrà i de cara al matí i fins al migdia de divendres quedarà restringit al sud i a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot oriental, i l'Alt Empordà.

A partir de les sis de la tarda d'aquest dijous, l'Alt Empordà entraria en "perill moderat" que es complicarà durant la matinada i el matí de divendres, fins al migdia, el perill es preveu alt.

El fenomen de fort vent 💨 s'intensificarà aquesta tarda-nit i matinada



Les comarques més afectades seran l’#Anoia #AltPenedès #BaixPenedès #AltCamp i #BaixCamp, tot i que el fenomen serà generalitzat arreu menys al nord del país, amb cops de més de 90 km/h



Alerta pla #VENTCAT pic.twitter.com/7xHiauXnDf — Protecció civil (@emergenciescat) 19 de enero de 2023

Les comarques més afectades durant el dia d'avui seran l'Anoia, l'Alt i el Baix Penedès, l'Alt i el Baix Camp, tot i que el fenomen serà generalitzat i amb ratxes de més de 90 kilòmetres per hora. Pel que fa a la neu, durant la tarda i la nit d'aquest dijous s'ha d'intensificar al Pirineu i podria afectar també altres comarques de fora amb nevades més febles.

La combinació de vent i neu produirà el fenomen del torb, per la qual cosa es desaconsellen les activitats d'alta muntanya.

El telèfon d'emergències 112 ha rebut en aquest episodi que va començar dilluns 1.196 trucades per 921 incidents.

Pel que fa a la neu, l'SMC afirma que es pot superar el llindar de més de cinc centímetres per sobre dels 600 metres a totes les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot occidental. Al Pirineu nevarà a totes les cotes, i a la resta, la cota de neu durant la tarda pujarà fins a situar-se entorn dels 800 metres, tot i que puntualment es mantindrà al voltant dels 500 metres.

Temperatures mínimes extremes a l'Aran, el Pallars, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya

De cara a la nit de divendres a dissabte, l'SMC ha emès un avís per temperatures mínimes extremes a la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, i de matinada i fins al matí gairebé a tot l’interior del país. Les glaçades podran ser fortes al Pirineu i entre moderades i febles a la resta.

Per últim, hi ha una desena de carreteres afectades per neu. En cinc és obligatori circular amb cadenes i en quatre el gel i la neu obliga a extremar la precaució. En concret, les cadenes són obligatòries a la BV-4031 entre Castellar de N'Hug i Toses, la C-142b per accedir al Pla de Beret, la C.147 a Esterri d'Àneu, la C-28 de Vielha al Port de la Bonaigua i la LV.5055 entre Vielha i Vilamòs. A més, la BV-4024 està talada per fortes ratxes de vent i neu cap a Coll de Pal.