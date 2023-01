El Parc Natural de Cap de Creus té una de les densitats més grans de duc, el rapinyaire nocturn més gran d’Europa. Des de fa tretze anys, no consecutius, es fa un cens de la població amb l’ajuda de voluntaris per poder cobrir les 11.000 hectàrees de terreny. Aquesta vegada hi han participat 118 persones, una xifra rècord. Això ha permès cobrir tot el territori del Parc i també el sector oriental del massís de l’Albera.

Des de fa dos anys es fan dues rèpliques del cens, és a dir, al desembre se’n fa un i es repeteix al gener per poder detectar el màxim nombre d’individus. «El duc és un animal difícil de veure. Aprofitem l’època de reproducció perquè el mascle fa un cant per aparellar-se, llavors el que fem és situar-nos en diversos territoris per detectar la presència de mascles i fer-nos una idea aproximada del nombre mínim d’individus», explica Gerard Carrión, tècnic del parc. Aquest hivern s’ha detectat el cant en un mínim de 18 territoris, «la qual cosa seria un rècord històric. Aquesta seria una de les densitats més importants de territoris de duc a Catalunya, i mostraria la bona salut de l’espècie al cap de Creus», assegura Carrión.

«Resultats com aquests no serien possibles sense la ciència ciutadana, la participació de la ciutadania de forma voluntària per aportar dades que serveixen directament per a la millora del coneixement científic i en aquest cas també per a la gestió. Volem agrair la participació de totes les persones, i especialment de l’Albert Burgas, tècnic de la Universitat de Girona i que va coordinar el cens amb nosaltres», afegeix el tècnic del parc.