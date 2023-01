Aquest dilluns ha entrat en servei la nova línia de transport interurbà que uneix el nucli antic de Vilafant amb Figueres i que gestiona l’empresa Teisa després que el Departament de Territori hagués desencallat una proposta sorgida el 2012 i que no s’ha pogut materialitzar fins ara per falta de finançament per part de la Generalitat.

El conseller de Territori, Juli Fernández, va participar, divendres, a la presentació de la línia L5 fent el recorregut entre els dos municipis acompanyat per les alcaldesses Agnès Lladó i Consol Cantenys. Fernández va posar èmfasi en el fet que, «en els tres mesos i dos dies» que portava en el càrrec, la seva prioritat havia estat tirar endavant tots els projectes del seu departament que tenia damunt la taula i que es podien materialitzar amb relativa facilitat, com era el cas d’aquesta nova línia que complementarà l’L2 de l’empresa supramunicipal Fisersa, de la qual en són accionistes els dos ajuntaments. Tant Consol Cantenys com Agnès Lladó van celebrar la posada en marxa d’aquesta nova opció de mobilitat. Ambdues van aprofitar la presència del conseller de Territori per a demanar «una millora del transport públic a tota la comarca», com a peça clau del seu desenvolupament i per donar cabuda a les necessitats de sostenibilitat i eficiència energètica.

La nova línia L5 s’ha posat en marxa amb la previsió que tingui més de 63.000 usuaris anuals. El trajecte costa 1,30 euros i els usuaris podran mantenir els títols T-10 (que val 8,05 euros) i la TM (abonament mensual) que fins ara utilitzaven amb la resta de línies de Fisersa. També es podrà fer transbords entre línies. La T-Social, per a tota aquella gent empadronada a Figueres, tindrà un preu de 2 euros i no s’haurà de pagar per a la T-Menor.

El servei funciona de dilluns a dissabte des de les set del matí fins a un quart de deu de la nit i tindrà una freqüència de 50 minuts. El recorregut d’anada farà parada a la ronda Parc-Hospital, carrer Empordà, carrer Damàs Calvet, carrer Empordà (parada de l’AVE), carrer Maria Torres, Parc Les Mèlies, Escola Les Mèlies, CAP Vilafant, Ajuntament de Vilafant, carrer Mare de Déu del Mont, Pavelló i Les Forques (institut). El de tornada començarà a l’institut, Les Forques, i seguirà per l’Olivar Gran, Ajuntament de Vilafant, CAP Vilafant, Parc Les Mèlies, carrer Maria Torres, via Emporitana i plaça 8 de març, avinguda Salvador Dalí amb plaça del Sol i ronda-Parc Hospital de Figueres.