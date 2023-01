Mor als 104 anys l'enginyer i expolític Josep Rahola

Fill de Baldiri Rahola i germà de qui va ser persona de confiança de Josep Tarradellas, Frederic Rahola, Josep Rahola i d'Espona (Barcelona, 1918) explicava que "de coses importants, en passen a tota persona que visqui cent anys". I ell n'ha viscut 104. Aquest dimecres, a les onze del matí, la la Sala de Cerimònies de Funerària Vicens de Figueres acollirà el funeral de l'enginyer indústria i polític Josep Rahola que va ser senador d'ERC entre el 1979 i 1986 per la circumscripció de Girona. "Va ser Heribert Barrera qui em va animar. Un dia em va venir a veure i em va preguntar si volia ser senador per Girona. A mi ja em va anar bé la seva proposta i em va posar a la llista. I, a sobre, vaig sortir elegit", recordava, fa quatre anys, en una entrevista amb l'Empordà, sobre el seu pas a la política que ja havia fet el seu germà Frederic, home de confiança de l'expresident Tarradellas i primer síndic de greuges de Catalunya.

Josep Rahola era un dels set fills que van tenir el matrimoni format per l'advocat Baldiri Rahola, integrant d'una família molt lligada al mar de notable potència econòmica, i Roser d'Espona. Dels set fills, quatre van ser bessons: Roser Rahola (muller de l'historiador Jaume Vicens Vives) i el seu bessó Frederic Rahola (casat amb Carme Maria Aguadé); Adela Rahola (casada amb el cardiòleg Joan Gibert); Mercè Rahola, bessona de Josep Rahola; Núria Rahola (casada amb Joan Beltran, regidor de Barcelona a l'època franquista) i, la darrera, Glòria Rahola (qui es casà amb un advocat francès).

"El meu pare era de Roses i el meu avi de Cadaqués. Jo havia de néixer a Roses, però els pares van decidir que naixeríem a Barcelona. De petits, passàvem els estius a Roses i els hiverns a Barcelona. El meu pare era advocat, però no va exercir, perquè vivia de la renda que li havia deixat el seu pare, un home amb una fortuna enorme", explicava en l'entrevista de l'any 2018, Josep Rahola que es va casar amb Montserrat Estrada, descendent dels promotors de Fortianell, la primera granja-escola d'agricultura de l'Estat, que es trobava a Fortià. Professionalment, Josep Rahola i d'Espona es va dedicar sempre al camp de l'enginyeria industrial, primer formant societat amb el marit de la seva germana Mercè i després a l'empresa Bra, i no va entrar en política fins que ja tenia més de seixanta anys de la mà d'Heribert Barrera. Entre les seves activitats polítiques, Rahola va tenir un paper clau per aconseguir l'accés per carretera al coll de la Manrella.

Des de la mort de la seva dona, Montserrat Estrada, Josep Rahola vivia amb el seu fill a la granja Fortianell de Fortià.