L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, celebra l'obertura del nou centre d'Amazon al Far d'Empordà (Alt Empordà) i diu que és una "bona notícia" per a la ciutat i la comarca. Lladó ha remarcat que l'anunci de la companyia preveu la creació de 1.400 llocs de feina i que, per donar resposta a aquesta i altres inversions, volen ser "referents" en la formació professional. "El grau de transports i logística, que ja es troba al segon curs, ha tingut moltíssima acceptació però això no s'ha de quedar aquí", ha dit. En aquest sentit, ha remarcat que cal continuar treballant en altres àmbits relacionats amb la "situació estratègica i geogràfica de la comarca".

Amazon obrirà el centre de l'Alt Empordà a l'abril "El que hem de garantir és que les inversions arribin, que ens empoderin i que els ciutadans estiguin ben formats per poder assolir els llocs de treball", ha remarcat a preguntes dels periodistes. La multinacional va anunciar la setmana passada que a l'abril obrirà el nou centre del Far, que serà robotitzat i que generarà uns 1.400 llocs de feina. Les instal·lacions, que s'ubiquen al Logis Empordà, s'especialitzaran en l'emmagatzematge i la gestió de productes de petit format. El del Far, amb una superfície construïda de més de 50.000 metres quadrats, es complementarà amb l'activitat que la companyia duu a terme als centres logístics del Prat i Castellbisbal; i se sumarà al nou centre que obrirà a Saragossa amb el tancament del de Martorelles.