«Sempre hem sabut que no hi havia una solució fàcil, però mai hem deixat de creure que la trobaríem». Així s’expressa l’actual alcaldessa de Llançà, Núria Escarpanter, quan es refereix a la desitjada solució urbanística per a la cruïlla de la carretera Nacional-260 amb l’entrada principal a la població. Ara, la principal autoritat de l’Ajuntament llançanenc es veu «optimista» pensant en la futura solució d’aquest punt conflictiu.

Els seus antecessors, des de Josep Maria Salvatella fins a Francesc Guisset, van lluitar amb els diferents ministeris que eren responsables de l’N-260, segons la denominació de cada etapa política. La titularitat estatal d’aquesta via s’ha complementat amb les altres administracions que tenen competències en aquest punt estratègic de la mobilitat en l’encreuament de camins que porten cap a la frontera de Portbou o que ressegueixen la Mar d’Amunt cap al Port de la Selva i la Selva de Mar. A més, l’Agència Catalana de l’Aigua hi té molt a dir, ja que el vial passa per sobre de la riera de Llançà que beu dels recs de la Valleta i arriba a tenir cabals importants en moments puntuals de pluges fortes.

La instal·lació d’un grup semafòric, anys enrere, va treure perillositat a aquest encreuament que també dona servei al barri de l’estació i als viatges del ferrocarril. Per a ampliar aquesta seguretat, durant l’anterior mandat, l’Ajuntament va instal·lar una passarel·la de ferro en paral·lel al pont d’entrada cap a l’avinguda d’Europa i la carretera GI-612, gestionada per la Generalitat.

Durant la dècada anterior, els pressupostos de l’Estat van arribar a consignar algunes partides per a desencallar el projecte de construcció d’un gran giratori, però mai es va acabar de materialitzar, per motius diversos.

L’alcaldessa, Núria Escarpanter, reconeix que «sempre hi ha hagut alguna excusa per a no executar l’obra, però ara puc parlar amb veu pròpia per dir que cada vegada veig el projecte més a prop. Conjuntament amb En Francesc Guisset, primer tinent d’alcalde i alcalde durant la primera part d’aquest mandat, ens hem reunit amb els representants del ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que és el que té competències en matèria de carreteres, per a tractar el tema». Escarpanter recorda que «el projecte inicial es va aturar perquè l’ACA va considerar inundables molts dels terrenys que s’havien d’utilitzar. Si l’aleshores ministeri de Foment hi hagués volgut apostar, la inversió era molt alta, perquè s’haurien d’haver construït diversos ponts per a salvar aquesta problemàtica».

La solució trobada per totes les parts ha estat preparar un projecte menys ambiciós, que desplaça la ubicació inicial dels vials projectats per a construir la nova rotonda. «La proposta ja està en marxa, el Ministeri hi està d’acord i l’única cosa que ens ha alertat és que l’obra afecta una part d’una propietat privada, una circumstància que ells hauran de resoldre i en la qual nosaltres només fem de mitjancers».

La solució definitiva ha de posar fi a les llargues cues que es produeixen en aquest punt, sobretot durant la temporada estival, i que també afecten de ple a la mobilitat de tot el territori, especialment al trànsit que va i bé de Portbou, Colera, el Port de la Selva i el mateix municipi de Llançà.