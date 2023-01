El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural impulsa un projecte per recuperar tres espècies de flora en perill d’extinció. Segons els criteris de la llista vermella de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN), 37 espècies de plantes estan en perill crític d’extinció a Catalunya. Per combatre aquesta situació, els darrers anys s’han posat en marxa diversos projectes de seguiment de la flora amenaçada i reintroducció d’algunes espècies clau. En aquest sentit, el 2022 un equip transdisciplinari, liderat per la investigadora del CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals) i professora de la UAB, Sandra Saura Mas, ha apostat per la recuperació de tres espècies amb molta davallada i que són presents a l’Empordà: el jonc florit (Butomus umbellatus), el capell d’aigua (Hydrocotyle vulgaris) i la Sarcocornia alpini, que ha estat seguint des de fa anys juntament amb el botànic Miquel Jover.

Els informes dels darrers anys mostren que la Sarcocornia perennis, i en concret la subespècie alpina, ha patit una davallada de més del 90% al parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Es tracta d’una planta característica de les costes mediterrànies ibèriques i que fins al 2010 no estava protegida. Per la seva banda, Hydrocotyle vulgaris fa temps que està vigilada pels científics i científiques i els Agents Rurals. Ara mateix s’estima una població estable, però amb només 10-20 individus. Com que viu en zones properes a abocaments de restes vegetals i proliferació del canyís, és urgent dur a terme actuacions de conservació com aquesta de ReFlora. A Catalunya, es pot trobar-la només al massís de l’Albera, tot i que antigament també s’havien citat en altres àrees. Per últim, Butomus umbellatus és una planta que neix i creix als marges de recs i camps d’arròs, zones delicades per l’ús d’herbicides i de maquinària pesada. Ara mateix només se’n coneixen dues poblacions a l’Empordà i està en perill per la UICN des del 2001 i també al catàleg de flora amenaçada del país. Projecte amb fons europeus El projecte ha estat impulsat pel Departament amb un 43% del pressupost provinent dels fons FEADER, i hi han participat també la cooperativa Viver Tres Turons, especialitzada en planta aquàtica autòctona i amb experiència en cultius d’espècies amenaçades, i en Ramon Fortià, propietari de l’estany de Boada on s’han plantat els joncs florits i els capells d’aigua. Per recuperar aquestes espècies tan vulnerables a Catalunya, el projecte ha fet créixer un banc de plantes al viver, on tenen condicions més favorables, i les ha trasplantat al medi natural dels ambients aquàtics del Baix Ter. Concretament, s’han trasplantat 50 exemplars de joncs florits i 50 de capells d’aigua als arrossars empordanesos i 30 individus de Sarcocornia alpini en una zona d’aigües salines del parc natural. Durant el setembre, l’equip ha fet la darrera plantació del capell d’aigua a l’estany de la Boada.