Teisa i la Generalitat posen en marxa un bus que connectarà per primera vegada Figueres amb el centre de Vilafant. La línia L5 tindrà fins a 17 freqüències i donarà resposta a una demanda històrica dels dos municipis, pendent des del 2012 quan es va fer la primera proposta que no va fructificar.

Fins ara, l'L2 de Fisersa unia la capital altempordanesa amb dos dels nuclis de Vilafant però no amb el centre. Tant l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, com la de Figueres, Agnès Lladó, han celebrat la connexió i han assegurat que es tracta d'un primer pas en els objectius compartits entre ambdós municipis. El conseller de Territori, Juli Fernández, per la seva banda, ha dit que la mesura ajudarà a "millorar la vida" dels veïns de la zona.

La nova línia es posarà en marxa dilluns que ve amb la previsió que la utilitzin més de 63.000 usuaris anuals. El trajecte costarà 1,30 euros i els usuaris podran mantenir els títols T-10 (que val 8,05 euros) i la TM (abonament mensual) que fins ara utilitzaven amb la resta de línies de Fisersa. També es podrà fer transbords entre línies. La T-Social, per a tota aquella gent empadronada a Figueres, tindrà un preu de 2 euros i no s’haurà de pagar per a la T-Menor.

El servei funcionarà de dilluns a dissabte des de les 7 del matí fins a un quart de deu de la nit i tindrà una freqüència de 50 minuts. El recorregut unirà els diversos nuclis de Vilafant i farà parada a l’Hospital de Figueres o al CAP de Vilafant, entre d'altres.

En concret, el recorregut d'anada farà parada a la ronda Parc-Hospital de Figueres, carrer Empordà, carrer Damàs Calvet, carrer Empordà (parada de l'AVE), carrer Maria Torres, Parc Les Mèlies, Escola Les Mèlies, CAP Vilafant, Ajuntament de Vilafant, carrer Mare de Déu del Mont, Pavelló i Institut Les Forques. El de tornada començarà a l'institut Les Forques i seguirà per l'Olivar gran, Ajuntament de Vilafant, CAP Vilafant, Parc Les Mèlies, carrer Maria Torres, via Emporitana i plaça 8 de març, avinguda Salvador Dalí amb plaça del Sol i ronda-Parc Hospital de Figueres.

Fins ara, però, els desplaçaments amb autobús d'un municipi a l'altre s'havien de fer a través de les línies interurbanes Banyoles-Figueres, Olot-Figueres i Lladó-Figueres, que amb els anys han anat patint canvis en els respectius recorreguts per atendre les necessitats de mobilitat amb Vilafant. Amb la posada en marxa de la nova L5, aquestes línies podran també reduir els recorreguts i fer els seus trajectes més directes. També existeix un autobús llançadora entre l’Estació del TAV de Figueres-Vilafant i el centre de Figueres, però és directe i no relliga els respectius municipis.

Una "fita històrica"

Cantenys i el Fernández han qualificat la nova connexió com una "fita històrica" llargament reivindicada pels dos municipis. "Molts dels que som aquí sabem que es va fer una primera proposta l'any 2012, que no va ser possible. I que en vam fer una altra el 2017, que tampoc va culminar. Celebrem que el 2023, sí", ha dit l'alcaldessa de Vilafant. En aquest sentit, ha recordat que el seu municipi forma part de l'àrea urbana de Figueres i que era inexplicable que aquesta connexió no existís fins ara.

Per la seva banda, Lladó ha reivindicat el paper "comarcal" que ha d'exercir Figueres com a eina "vertebradora" del territori i ha reclamat a Territori que faci realitat la llei d'àrees urbanes que els permeti "treballar entre municipis per reptes com el transport, però també la promoció econòmica, l'ocupació o els nostres joves".

"La vertebració del territori passa per tenir les mateixes eines que hi ha en d'altres àmbits territorials", ha insistit Lladó.