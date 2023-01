La seguretat va tornar a tensar el debat entre el govern i l’oposició al ple municipal arran de les darreres xifres de criminalitat del darrer trimestre de l’any que situen l’increment global en un 28,7%. En aquesta ocasió, Junts, Cs i el regidor no adscrit Carles Arbolí van demanar accions. Aquest darrer va reclamar un pacte de ciutat i evitar convertir-ho en un tema en la batalla electoral dels propers mesos. El vicealcalde, Pere Casellas, va recordar totes les mesures que s’han pres fins al moment com l’increment de la Guàrdia Urbana o la unitat de gossos detectors de droga.

Les referències a la seguretat són una constant als plens municipals. En aquesta ocasió la primera intervenció va ser per part del regidor de Junts, Jordi Masquef, que demanava una valoració de les darreres dades conegudes que mostren increments en els il·lícits penals i en temes com robatoris a relacionats amb els delictes contra la llibertat sexual. L’ocupació de vivendes a la Marca de l’Ham, l’incivisme als barris del sector oest o incidents darrers com la baralla en una terrassa a la Rambla situen la insegureta entre una preocupació dels ciutadans. Casellas va optar per manifestar que se li faria arribar un informe. Però això no va eludir el debat que va continuar el regidor de Cs Héctor Amelló. «Portem advertint des de fa temps», va dir que hi ha una preocupació seriosa per la seguretat. Va apuntar que es nega des de fa quatre anys atribuint-ho a una sensació d’inseguretat per part dels ciutadans que al seu entendre no es correspon amb la realitat. Va demanar per mesures que s’han aprovat al ple i que encara no s’han portat a terme com un pla integral de seguretat o càmeres amb lectors de matrícules, entre altres. I va concloure assegurant que la seguretat és un greu problema, dels més importants que té la ciutat i «no es pot continuar mirant cap a un altre costat». El vicealcalde va enumerar una vegada més les diferents accions que s’han fet en temes de seguretat com l’increment de la Guàrdia Urbana.

El debat va continuar amb la intervenció de Carles Arbolí que tot i recordar que qui té competències en matèria de seguretat és Interior i les mancances dels ajuntaments, la ciutat ha d’afrontar la problemàtica amb consens.

Va demanar un pacte de ciutat amb tots els grups. Va demanar que no sigui un tema de batalla electoral i va recordar que probablement tots els grups estan d’acord en el 95% en les propostes en matèria de seguretat ciutadana. «És urgent amb una qüestió tan delicada com aquesta que no juguem amb foc i demostrem a la ciutadania que estem conjurats per millorar la seguretat i el civisme», va dir.