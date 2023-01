El 2021 Castelló d’Empúries començava l’any amb 11.959 persones empadronades, amb la incorporació de 253 castellonins i castellonines. Un any després, i amb les dades obtingudes el 2019 i 2020, ja es preveia que en poc temps el municipi superés la xifra de 12.000 habitants. Així doncs, el padró municipal va tancar el 31 de desembre passat amb 12.245 inscrits, en què consten 85 nacionalitats provinents de diversos països, dues nacionalitats més que fa un any. La meitat de la població es categoritza d’espanyola, sumant així 6.493 empadronats.

La segona posició del rànquing l’ocupa el Marroc amb 1.482 empadronats i la tercera prové de França amb 431 ciutadans registrats a l’Ajuntament, desbancant ja fa uns anys a la quarta posició els alemanys, que predominaven la marina d’Empuriabrava en els anys 70 i 80. A més, el conflicte bèl·lic d’Ucraïna ha generat un augment significatiu d’empadronats passant de 106 l’any 2021 als 407 el 2022, convertint, en aquest sentit, Castelló d’Empúries i Empuriabrava en un municipi d’acollida. Curiosament, Ucraïna ha superat en el darrer any el nombre d’empadronats russos que hi havia registrats al padró i ara Rússia, en un any, passa a ser la setena nacionalitat més representada amb 326 inscrits. Per aquest motiu, Ucraïna ha triplicat el nombre d’empadronats a la vila comtal.