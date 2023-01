La C-260 a Vila-sacra és on hi ha més concentració d’accidents amb animals

Les comarques de Girona compten amb 132 trams de carretera amb una alta concentració d’accidents per irrupció d’animals. Un estudi de la Generalitat analitza els punts de la xarxa de carreteres catalana on hi ha més sinistres viaris per culpa de la presència sobretot de senglars. Girona és la província que té més concentració d’accidents per quilòmetre de tram. La mitjana és de 9,81 accidents per quilòmetre.

L’estudi Trams de Concentració d’Accidents amb Ungulats (TCAU) mostra que només en aquests 132 punts de la xarxa gironina -ubicats en 40 carreteres- s’hi han produït 1.995 accidents de trànsit per animals des del 2016 fins al 2020. Això situa Girona com la zona de Catalunya amb més accidents en aquests tipus de trams. D’aquests 1.995 accidents, el 72,6% han estat per la presència de senglars (1.833).

L’informe defineix el TCAU com a un tram de carretera de 600 metres de longitud on s’hagin registrat un mínim de cinc accidents amb animals ungulats (o no identificats) implicats en cinc anys. Dins del grup d’animals ungulats, el senglar representa el 85,6 %, i l’altre 14,4 %, correspon a altres ungulats com el cabirol, la daina, l’isard o la cabra, assenyala l’estudi de Territori.

Les comarques gironines són un dels punts de Catalunya on hi ha més presència de senglars. Uns animals que s’han convertit en una plaga i sovint no només provoquen accidents de trànsit, sinó també malmeten collites i terrenys agrícoles.

De fet, això ha fet demanar la declaració de l’emergència cinegètica i la Generalitat va informar que la idea era fer-ho a principis d’any per combatre la sobrepoblació de senglars i que Girona, seria una de les zones on s’actuaria.

Els dos trams on hi ha més concentració d’accidents amb animals se situen a l’Empordà. La carretera de l’Estartit (GI-641) -entre els quilòmetres 4,5 i 3,5- és un dels punts on hi ha més accidents de trànsit per irrupció d’animals. Segons l’anàlisi de Territori, n’hi ha hagut 89 i d’aquests, 83 per senglars. Això significa que de mitjana n’hi ha 24,7 per quilòmetre.

L’altra carretera que compta amb més sinistres viaris d’aquest tipus és la C-260. Aquí és el tram - entre els quilòmetres 30,5 i 32,5-que transcórrer per Vila-sacra i hi ha hagut 46 accidents de trànsit i d’aquests, 44 per ungulats. Això vol dir que de mitjana n’hi ha 21,9 per quilòmetre.

Aquest informe analitza els trams i les dades d’accidentalitat amb animals des del 2016 fins al 2020. Sortosament, la gran majoria d’accidents amb animals implicats no acaben amb ferits. L’informe analitza la franja horària on hi ha més casuística: és la del vespre i nit. Així, en la franja horària compresa entre les 8 del vespre i la mitjanit. Els mesos de tardor, d’octubre a desembre són també aquells que concentren el nombre més gran d’accidents amb animals.

Durant el quinquenni analitzat, s’han produït 10.203 accidents, un 11 % més que al quinquenni anterior (2015-2019) a tot Catalunya.

L’informe també fa esment el registre d’accidents de trànsit que han tingut lloc dins i fora dels trams de concentració d’accidents amb animals ungulats (TCAU). Girona n’ha registrat 2.687 durant tot el quinquenni. El 88% van ser causats per senglars (2.353).

Lluitar contra la sinistralitat

Per intentar frenar la sinistralitat des de diverses institucions estan provant sistemes. El desembre passat per exemple, la Diputació de Girona va instal·lar senyals lluminosos a tres carreteres per prevenir accidents amb fauna salvatge. En concret, a la GIV-5313 a Canet d’Adri (Gironès); a la GIV-6502 a la platja de Pals (Baix Empordà) i a la GIV-6217 entre Torroella de Fluvià i Sant Pere Pescador (Alt Empordà) per l’elevat nombre d’accidents amb animals salvatges. El Servei Català de Trànsit també va anunciar que provarà un nou sistema d’avís lumínic que s’activarà quan detecti la presència d’animals grossos sobre l’asfalt gràcies a l’ús de diversos sensors.