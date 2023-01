El ple de Figueres ajorna l’aprovació del Pacte educatiu per trobar consens

El ple de l’Ajuntament de Figueres ha deixat damunt la taula, aquest dilluns, el Pacte educatiu de ciutat. Propostes i mesures. El document ha estat redactat per l’exdirector dels Serveis Territorials d’Educació, Martí Fonolleras. El document ha arribat al plenari després de superar diversos tràmits, però no ha aconseguit el consens total amb la comunitat educativa de la ciutat, ja que el col·lectiu de direcció d’escoles i instituts havia expressat la seva queixa en un document que van fer arribar als grups municipals abans de la sessió i que expressava el seu descontentament per no haver estat prou debatut abans del dictamen final.

Finalment, després d’una reunió prèvia amb els representants dels diferents grups, l’alcaldessa Agnès Lladó ha proposat deixar el tema sobre la taula, no sense abans lamentar que hi hagi pogut haver «instrumentalització política», defensant la importància del tema i «la gran feinada que havien fet els serveis tècnics municipals i el regidor Josep Alegrí» . La regidora Alba Albert, del grup No adscrits, també va lamentar la suspensió del dictamen recordant que «el futur és una urgència avui», tot aportant dades de la mala situació educativa de Figueres en el rànquing català. El Pacte proposa «revisar les adscripcions de totes les escoles dels pobles del voltant de Figueres amb els instituts de la ciutat de tal manera que s’aconsegueixi un repartiment molt equilibrat, equitatiu i semblant a cada centre» Les propostes fetes per Fonolleras abasten tot el sistema educatiu, des d’Infantil fins a Secundària i Formació Professional, a més de l’àrea corresponent de l’Ajuntament. Entre aquestes hi ha «convertir l’escola Pous i Pagès en un institut-escola i preveure l’edificació d’un nou centre al Turó Baix», «crear una nova llar d’infants a la Marca de l’Ham» o «revisar les adscripcions de totes les escoles dels pobles del voltant de Figueres amb els instituts de la ciutat de tal manera que s’aconsegueixi un repartiment molt equilibrat, equitatiu i semblant a cada centre». Les direccions dels centres es mostren «sorpreses» pel procediment En un document elaborat per les direccions dels centres docents figuerenc, aquests recorden que el Pacte Educatiu va sorgir d’una petició del mateix col·lectiu del novembre de 2018. Una proposta que va ressorgir el juny de 2021, quan feien arribar «a l’Alcaldia amb còpia als grups municipals, un escrit firmat per 15 direccions on també es plantejava, a més d’altres temes, la necessitat d’establir un Pacte educatiu». Asseguren que els va «sorprendre» que l’equip de govern portés «a l’aprovació del Ple una propost sense que prèviament, si més no des del vessant participatiu i institucional, s’hagi presentat a les direccions dels centres, facilitant d’aquesta manera la possibilitat de fer aportacions o enriquir aquells aspectes susceptibles de millora que es consideressin oportuns». Els signants van aportar nombroses consideracions al Pacte amb el prec que es tinguessin en compte per evitar que «quedi només en una declaració d’intencions». Durant el ple, membres de la Guàrdia Urbana han manifestat de manera sorollosa el seu descontentament amb les relacions laborals que mantenen amb l'Ajuntament de Figueres.