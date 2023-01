«Què faria si em toqués el primer premi? ¿En què el gastaria?» A escasses hores que se celebri el Sorteig Extraordinari de la Loteria del Nen 2023, gairebé tothom que ha comprat algun dècim sol fer-se aquestes preguntes. Somiar és gratis i fantasiejar en què invertir els diners guanyats no fa mal a ningú. El problema sorgeix quan realment la persona resulta agraciada amb un bon pessic i pren decisions errònies, fruit de la improvisació, que a la llarga poden portar nefastes conseqüències.

És normal que guanyar el primer premi de 200.000 euros al dècim en el Sorteig del Nen descol·loqui qualsevol. No obstant, temperar els ànims i asserenar-se són les millors armes per evitar dilapidar la quantitat guanyada en poc temps. No seria la primera vegada que persones que han aconseguit importants fortunes en jocs d’atzar acaben arruïnades per una mala gestió del premi i per no mantenir la ment freda quan tocava.

En el cas de resultar afortunat amb el primer premi de la Loteria del Nen, els experts aconsellen el següent:

Ser discret : Pregonar als quatre vents que t’han tocat 200.000 euros no és el més encertat. Si no pots evitar-ho, intenta no revelar la quantitat que t’embutxacaràs sobretot quan ho comuniques a persones que no estan en el teu cercle més íntim (familiars i amics).

Mantenir el lloc de feina : Tocar a la porta del despatx del cap i dir-li que abandones per sempre el lloc de feina és una temptació i una de les idees que ronda pel cap quan es guanya un premi d'aquestes característiques. No obstant, no convé precipitar-se. Cal fer comptes, saber realment l'import guanyat una vegada que s'han descomptat els impostos i assessorar-se adequadament amb experts. Tenint en compte que amb un dècim del primer premi s'acaba rebent una quantitat neta de 168.000 euros, després de pagar Hisenda, segurament no dona per viure tota la vida si a més es vol invertir en altres menesters.

Envoltar-se d'experts : Contractar els serveis d'un bon assessor legal i fiscal és el més recomanable per evitar realitzar inversions poc meditades que en un futur poden abocar-nos a la ruïna. La tasca d'aquest professional és la d'orientar i donar opcions per invertir adequadament els diners i fins i tot rendibilitzar-los per continuar obtenint ingressos. Explicant-li la situació financera actual pot aconsellar-te sobre si cal destinar una part dels diners a «tapar forats», és a dir, saldar comptes pendents o bé invertir en propietats, fons d'inversió, mercat de divises, etc.

Cobrar el premi en una entitat bancària allunyada del domicili: Si realment vols passar desapercebut, evita cobrar el primer premi de la Loteria del Nen a la sucursal que tinguis més a prop de casa. Dirigeix-te a qualsevol altra que no sigui al barri i fins i tot planteja't sortir del municipi on resideixes per cobrar-lo en una localitat veïna.

