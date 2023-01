El ple de Figueres rebutja una reclamació al pressupost per a aturar la inversió en l'escola Carme Guasch

L'Ajuntament de Figueres ha celebrat, aquest migdia, un ple extraordinari que va ser convocar ahir després de rebre per via postal, el mateix dilluns, una reclamació contra l'aprovació provisional dels pressupost municipal pel 2023. L'esmentada reclamació ha estat cursada per l'exregidor Alfons Romero Dalmau i fa referència a la partida econòmica que el consistori preveu destinar a l'inici de la construcció de l'edifici de l'escola pública Carme Guasch i Darné. En concret, l’Ajuntament ha pressupostat una inversió inicial directa amb fons municipals de 2.125.000 euros per al col·legi, que treballa en barracons des del 2004.

Alfons Romero recorda que "en aquests moments hi ha interposat un recurs a la Secció Segona de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació amb la modificació puntual del Pla general d'ordenació de la zona urbana de Figueres on es preveu ubicar la construcció del centre educatiu esmentat". En el seu moment, ell va ser l’únic ciutadà que va presentar al·legacions al projecte, argumentant, entre altres aspectes, que els terrenys que es volien utilitzar no estaven tipificats com a espai per a equipaments públics, que la modificació urbanística afectava la disponibilitat de zones verdes i que la construcció de l'escola alterava la distribució de centres docents de la ciutat en un barri on ja hi ha un institut i dos col·legis més, l'Olivar gran, el Joaquim Cusí i l'Amistat, respectivament.

L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha recordat que el procés que va tirar endavant el projecte "va ser aprovat amb la unanimitat de tots els grups municipals" i s'ha mostrat "completament convençuda" que s'ha seguit "de manera escrupulosa i correcta".

La reclamació demanava a l'Ajuntament que "a l'espera de la sentència del recurs presentat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la idoneïtat urbanística del solar on es preveu edificar l'escola Carme Guasch i Darné, s'exclogui del pressupost esmentat les partides que fan referència a la construcció del centre".

El plenari d'aquest dimarts, ha acordat "inadmetre" aquesta reclamació d'ajornament perquè no "s'ha acreditat" la vulneració de l'article 170 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals per part de l'Ajuntament. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ha recordat que el procés que va tirar endavant el projecte "va ser aprovat amb la unanimitat de tots els grups municipals" i s'ha mostrat "completament convençuda" que s'ha seguit "de manera escrupulosa i correcta".

Llum verd al pressupost

Tanmateix, la sessió ha tornat a donar llum verd a l’aprovació definitiva del pressupost i la plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2023. La proposta ha tingut els vots favorables dels grups del Govern, l'abstenció de Junts i No adcrits i el vot en contra de Ciutadans. L'oposició ha mantingut la postura manifesetada en el tràmit d'aprovació inicial dels comptes per al 2023. Jordi Masquef ha tornat a referir-se a l'informe d'intervenció que posa en dubte els ingressos previstos en aquest exercici. Carles Arbolí ha interpelat l'alcaldessa sobre els passos que hauria de seguir l'Ajuntament en cas que la sentència del TSJC fos desfavorable. Agnès Lladó ha fet èmfasi en el fet que "no s'han demanat mesures cautelars" i que el projecte seguirà endavant amb la licitació de la seva redacció tècnica.