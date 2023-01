La Guàrdia Urbana de Figueres ha posat 5.490 denúncies durant el 2022, el 75% de les quals per infraccions de circulació (4.071). Això vol dir que 7 de cada 10 denúncies han estat per incomplir aquesta ordenança. Entre els principals motius, hi ha estacionar en càrrega i descàrrega (562); en voreres i vorals (215) o en guals (178). També s'han interposat 706 denúncies de trànsit –que tramita el Servei Català de Trànsit- i 265 per incomplir l'ordenança de civisme i convivència. La policia ha posat 362 multes més per infringir la Llei Mordassa, 239 de les quals per tinença de drogues. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que es persegueixen els infractors i que han "triplicat" el personal policial per tramitar les sancions.

Més de 5.000 denúncies durant el 2022, la majoria de les quals per infringir l'ordenança de circulació. En concret, durant aquests 12 mesos s'ha denunciat 4.071 infraccions en aquest àmbit. Entre les més nombroses, hi ha els estacionaments en càrrega i descàrrega però també fer-ho en guals, o en punts com vorals i entorpint el pas a altres vehicles. La Guàrdia Urbana també n'ha interposat 273 per circular a més de 50 km/h i 21 per fer-ho en les zones limitades a 30 km/h.

Les de circulació són les més nombroses però, en el balanç anual, també se n'han interposat 706 per infraccions de trànsit. Entre elles, s'hi inclouen circular amb excés de velocitat, alcoholèmies i test de drogues positius, manca d'assegurança o sense carnet.

La policia ha posat 265 sancions per actes incívics i 362 multes per vulnerar la Llei Mordassa, 239 de les quals per tinença de drogues i 29 per dur armes. A banda d'aquestes infraccions, s'ha multat 36 persones per incomplir l'ordenança de tinença d'animals, 22 per consumir droga a la via pública i 22 més per utilització indeguda de la targeta de mobilitat reduïda. També s'han denunciat 5 persones per vulnerar l'ordenança de residus.

"Perseguim el consum d'alcohol i els sorolls al carrer"

Casellas diu que la majoria de multes per incivisme són per casos en què s'enxampa algú bevent al carrer, orinant o embrutant. "Perseguim sobretot l'alcohol i els sorolls al carrer i ens està funcionant. És una de les coses que causen més maldecaps als veïns", remarca el regidor.

En aquest sentit, diu que s'han triplicat mitjans per aconseguir tramitar totes les denúncies que s'interposen i "estan arribant". "HI ha gent que es queixa i són multes importants perquè n'hi ha de 150 però també n'hi ha de 400 euros", assegura Casellas.

175 detinguts i 5 dispositius a la zona oest

A banda de les denúncies, la Guàrdia Urbana ha fet 14 actuacions relacionades amb menors i 55 vinculades a ocupacions i defraudació de fluid elèctric. D'aquestes, una trentena han estat per temptatives d'ocupació. La policia administrativa també ha fet un total de 122 actuacions en aquest àmbit, la majoria per incidències en espectacles i activitats comercials, a banda de problemàtiques relacionades amb l'ocupació de via pública de taules i cadires.

Fins al mes de novembre, la policia havia instruït un total de 597 diligències i detingut 175 persones.

Pel que fa al sector oest, un dels més problemàtics en relació al frau elèctric, durant aquest any s'hi han fet 5 dispositius en els quals s'han revisat 544 instal·lacions i s'hi han detectat 91 connexions irregulars.