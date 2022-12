La importància de l’acompanyament a les persones grans que es troben en solitud, generalment, no desitjada, posa de manifest un intercanvi intergeneracional entre persones grans i, també, amb joves de l’Escala.

«Vam trobar aquest nom de conversa i amistat per xerrar una estona», exposa Alfons Martí, el responsable de Càritas Gent Gran de l’Escala qui ja fa cinc anys que dirigeix aquesta activitat. En un començament, els voluntaris i voluntàries de Càritas visitaven les persones grans al seu domicili un cop per setmana, però «les persones que tenen mobilitat prefereixen sortir de casa», explica Martí.

En moltes ocasions, l’imaginari social genera estereotips sobre col·lectius, generalment, vulnerables. I, tal com declara el representant, «per qüestió d’edat la gent gran no té contacte amb la gent jove». Així mateix, l’espai de conversa avui dia compta amb joves de l’institut el Pedró de l’Escala qui tenen l’opció de participar en aquest espai de conversa, on, segons detalla Martí, d’una banda, els mateixos nois i noies asseguren que «han descobert la gent gran». D’altra banda, confirma que «el descobriment és mutu». Aquest fet «ens dona ales per continuar», manifesta el referent de Càritas Gent Gran. A més, això evidencia a dir que la comunicació entre les persones fomenta un enriquiment i un coneixement que permet compartir experiències, pensaments i idees amb individus, en aquest cas, de diferents generacions. En aquesta mateixa línia, trencar amb aquesta solitud que moltes persones grans pateixen és un dels objectius principals de l’espai. Per això, combinar l’acompanyament amb joves «és un alè de vida, perquè la gent jove porta l’alegria a tot arreu», apunta Martí.

La presa de decisions informada és una de les altres qüestions que podrien aturar l’edatisme. Moltes vegades l’entorn cau en el parany de decidir la vida dels éssers més «vulnerables», així com, les persones grans. «Les seves decisions s’han de respectar» assenyala el representant i afegeix que «els parlem com si fossin criatures i no ho són».

L’espai de converses i amistat ofereix un lloc lliure de prejudicis en què els i les participants exposen les seves inquietuds i preocupacions siguin els joves o no hi siguin, «allà es parla de tot», defineix. Escoltar i sentir-se escoltats per les dues bandes és una forma de donar veu a tothom, parlar, debatre i compartir maneres de veure la vida. L’activitat, que es duu a terme un cop per setmana, segons diu Alfons Martí, «és un èxit». Tanmateix, el fet que els joves convisquin amb les noves distraccions tecnològiques entre altres possibles extraescolars «no tenen temps de pensar i veure aquestes coses, però això és qüestió d’obrir aquest horitzó», diu.

Projecte Àncora - Acompanyament a les Persones Grans

El programa nasqué fa cinc anys a l'Escala, al mateix temps que l'Espai de converses i amistat. L'objectiu principal és detectar aquelles persones de l'entorn que es puguin trobar en circumstàncies de soledat no desitjada. Segons el responsable de Càritas gent gran l'Escala, Alfons Martí, «volem conscienciar a la xarxa de veïns, comerços, farmàcies, metges, perquè ens indiquin les persones que podrien estar en aquesta situació». D'aquesta manera, conjuntament amb serveis socials, afavorirà al servei d'ajuda a la gent gran de l'Escala.

La confiança, la coordinació i la formació dels voluntaris i voluntàries que fan aquesta tasca és contínua perquè l’acompanyament sigui òptim.

«Detectors» o «Àncora» és un programa vinculat amb el servei, serveis socials i amb la comunitat de veïns, incloent-hi comerços, que, segons Martí, facilitaria la detecció de «persones de l’entorn que puguin estar soles amb una solitud no desitjada». Així mateix, una vegada al mes conviden la psicòloga de Salut Empordà qui «aclareix temes i resol possibles dubtes relacionats amb salut i psicologia», sosté el responsable.

Càritas pretén reprendre les visites als domicilis d’aquestes persones, si augmenta el nombre de voluntaris per fer aquesta tasca. No obstant això, l’espai de la Biblioteca els dijous a la tarda ofereix l’acompanyament que, conjuntament amb els joves, podria superar l’edatisme «un dels mals que hi ha avui dia», explicita Alfons Martí.