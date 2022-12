El projecte d’instal·lar un parc eòlic marí al golf de Roses es pot convertir en, gairebé, una realitat si en els dies vinents el govern de l’Estat aprova definitivament el POEM que doni llum verda a la Costa Brava nord com a zona d’ús prioritari d’aquest tipus d’energies renovables. Una instal·lació que genera molt debat en el territori i que, un cop més, va generar un pregunta en el xat amb l’alcalde de Roses, Joan Plana, de la setmana passada a emporda.info. «Estem molt preocupats per aquest tema, i exigim que en cap cas es faci cap transformació del nostre territori sense comptar amb el propi territori», va respondre Plana a una qüestió sobre el posicionament del govern municipal i d’ERC sobre l’eòlica marina.

Per a Plana, que ja ha estat confirmat com a candidat republicà a les eleccions municipals del maig, és molt importat que «es garanteixi per sobre de tot i en qualsevol circumstància la preservació dels ecosistemes marins protegits, que també són un element indispensable per lluitar contra el canvi climàtic». L’alcalde rosinc va recordar que, ara fa unes setmanes, es van reunir vuit alcaldes del territori ( «amb independència del color polític») per deixar clar la necessitat que el territori tingui informació sobre la implantació de parcs eòlics a la Costa Brava. Dies abans, Plana també havia format part d’una delegació del territori que, de la mà del senador Jordi Martí, havien visitat el ministeri a Madrid per demanar informació.