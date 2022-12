La Diputació de Girona, a través del Servei de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local, acaba de posar en funcionament una aplicació que facilita l’actualització de les adreces, els carrers i els portals dels municipis gironins.

Es tracta d’un sistema que permet editar i fer modificacions directament al mapa digital del seu municipi. La informació es desglossa en dos tipus d’elements geogràfics situats en el mapa: eixos de carrer (línies) i portals i disseminats (punts).

Per tant, al final s’acaba obtenint un mapa d’adreces i carrers actualitzat de tota la demarcació, juntament amb un cercador d’adreces.

L’eina compta amb la col·laboració de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) que, a través d’un conveni amb la Diputació de Girona, s’encarregarà d’incloure les adreces oficials al Registre Cartogràfic de Catalunya, a més de la seva actualització i manteniment.

Aquesta aplicació forma part del Sistema d’Informació Territorial Municipal (SITMUN), que la corporació posa a l’abast de tota la ciutadania i que, en aquest cas, pot ser especialment útil, per exemple, per als serveis d’emergències quan han d’actuar. La poden fer servir els ajuntaments adherits a la Xarxa Local SITMUN - Girona, integrada per 167 dels 221 municipis de la demarcació. D’aquests, la majoria (71%) ja ho han sol·licitat.

El SITMUN (Sistema d’Informació Territorial Municipal (sitmun.ddgi.cat) és una plataforma pública que permet visualitzar i gestionar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis. I al mateix temps permet visualitzar i relacionar dades de temàtiques diferents en un únic mapa, amb informació oficial.

Amb un gran volum d’informació

El sistema disposa d’un gran volum d’informació geogràfica que permet veure, analitzar, planificar i gestionar el territori. Inclou diferents fonts d’informació generades pels departaments de la Diputació de Girona, els ens locals de la demarcació i altres organismes oficials que elaboren cartografia. Cal tenir en compte que aquesta informació és homogènia en l’àmbit supramunicipal. El SITMUN disposa d’altres aplicacions, com són les de cens d’activitats econòmiques, d’integració amb el gestor d’expedients, de detecció de nius de vespa asiàtica i la de cens d’habitatges, solars i locals buits. Qualsevol persona pot trobar tota la informació en el lloc web de la Diputació de Girona: a través de l’adreça electrònica www.ddgi.cat buscant a l’apartat del Sistema d’Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN).