El Pla Rector d’Usos i Gestió del parc natural de cap de Creus (PRUG) està molt avançat, però els col·lectius naturalistes temen que l’administració responsable, la Generalitat en aquest cas, acabi claudicant davant les pressions de diversos col·lectius del sector econòmic que no volen veure retallades les seves posicions d’aprofitament de l’espai públic.

Per aquest motiu, dijous passat, des del port de Roses, els representants de 27 entitats ecologistes van denunciar les «pressions» de «subsectors» econòmics vinculats a la pesca, el submarinisme i la nàutica per intentar retallar el PRUG de cap de Creus i van reclamar al Govern que no «cedeixi». En una roda de premsa, el portaveu de la Iaeden-SAalvem l’Empordà, Xavier Vizcaíno, va anunciar que, per intentar evitar-ho, han engegat una campanya que s’allargarà fins a l’estiu, quan preveuen que el document surti a exposició pública. Els ecologistes consideren que ja es tracta d’un document de «mínims» i que rebaixar algunes de les propostes inicials, com han demanat alguns sectors durant la fase participativa, suposaria perdre «l’oportunitat» per protegir aquest espai, vint anys després que es creés.

Entre les peticions que fan els contraris a aquesta regulació, hi ha que «salti» el nivell de protecció de determinades espècies, les restriccions previstes en la navegació de les motos aquàtiques o la limitació prevista d’accés a les embarcacions de grans dimensions a les cales. Tampoc veuen bé, segons els ecologistes, que es vulgui «multiplicar per deu» la protecció de les reserves naturals parcials del parc. Una fita «històrica» per a les entitats en defensa de la natura.

Per als ecologistes, es tracta d’un pla amb un aprovat justet. En aquest sentit, defensen un nivell de protecció encara superior i diuen que, «per pujar nota», caldria que les tres reserves parcials es convertissin en zones sense cap tipus de captura i que a la resta del parc es «tolerés la pesca professional» però es prohibís la recreativa. I també que posin eines efectives per poder fer vigilància i fer complir les mesures previstes. «És la clau de volta», diu Vizcaíno.