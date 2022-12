L’Ajuntament de l’Escala ha declarat deserta l’adjudicació de les obres per a l’adequació a la zona de lleure de Camp dels Pilans amb un circuit d’aventura i equipaments de CrossFit que es licitava per un import de 134.526 euros.

Cap empresa ha optat a dur a terme els treballs que es van posar a licitació el mes de novembre i el concurs ha quedat desert.

Els treballs s’havien de realitzar al Camp dels Pilans en un sector on els darrers anys s’hi han anat desenvolupant diversos projectes. A tot el solar s’han anat plantejant diverses propostes d’ús, des de pistes i mòduls d’atletisme, a circuits de CrossFit, espais verds i parc infantil. A la zona hi ha un centre cívic, una pista polivalent pavimentada i una graderia

A una altra part s’hi va instal·lar una pista de pump track, un circuit per a bicis, patinets o skates que ha tingut molt d’èxit tant per veïns del municipi com de pobles propers. I ara es preveia crear un nou equipament infantil i de lleure.

El projecte a concurs preveu una passarel·la elevada des d’on pengin diferents atraccions com gronxadors, teles, cordes, anelles, escales, tirolina i altres elements que creïn diferents circuits d’agilitat i recorreguts amb diferents finals. Es crearan espais per rangs d’edat per al circuit d’aventura. Està proper a una zona arbrada molt utilitzada. A la zona més propera al circuit actual s’hi situa l’equipament de CrossFit.

El projecte inclou la instal·lació de bancs, una font i un lavabo. El termini d’execució dels treballs marcats a l’adjudicació era de quatre mesos.