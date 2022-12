Àngela Domènech no ha format mai part de cap candidatura electoral i s’estrenarà, el maig de 2023, a les municipals de Figueres com a cap de llista del Partit Popular. Té la missió de recuperar la representativitat perduda del PP en el plenari figuerenc.

Periodista. Va néixer a Badalona (1973) i fa quasi trenta anys que viu a Figueres. També està vinculada a Roses, on la seva família ha estiuejat d'ençà que ella era ben petita. És la presidenta local i vicesecretària provincial de comunicació del PP, formació en la qual milita des de 2004.

Què l’ha impulsada a presentar-se a les eleccions municipals?

Soc una persona molt activa, sobretot a les xarxes socials. M’agrada opinar i participar. Quan m’ho van proposar, un any enrere, vaig veure que era el moment de fer un pas endavant. He viscut la política des de ben petita, anant als mítings amb el pare, Josep Domènech, un dels fundadors de Convergència. Quan vaig presentar la meva candidatura al Cercle Sport, em va fer molta il·lusió que vingués i que, en el moment d’entrar, per deferència cap a mi, es tragués el llaç groc que sempre porta.

Representa un partit que va morir, presencialment parlant, a les eleccions de 2019, després d’anys de presència ininterrompuda a l’Ajuntament.

Sí, ja ho dius bé, va ser una defunció. Aleshores el partit no es gestionava correctament, hi havia dos grups amb opinions i forma de gestionar molt diferents. També va ser un error monopolitzar la figura del cap de llista. Crec que és bàsic el treball en equip, indispensable per aconseguir els objectius marcats. Ara tenim una bona estratègia, un molt bon equip i, sobretot, estem units.

I vostè, a part de l’experiència comunicativa, què aporta al Partit Popular?

Molta experiència de gestió. Amb vint-i-quatre anys, ja havia creat una empresa i, amb trenta-dos, ja tenia quaranta treballadors a càrrec meu. També tinc experiència en moments dolents, que a la vida i a la feina sempre n’hi ha. He caigut diverses vegades i m’he refet, lluitant, amb objectius clars per a aconseguir-ho. Aquests valors també poden ser importants a l’hora de gestionar un consistori com el de Figueres. El conec bé, fa trenta anys que visc aquí. El meu avi Francesc Roqueta, alcalde de Santa Adrià de Besòs, i Ramon Guardiola, alcalde de Figueres, eren amics.

I per Figueres, què pot fer, com encara la campanya electoral?

Puc aportar molt, la conec molt bé. Trepitjo la ciutat i sé perfectament quins són els seus actius i els seus problemes. Parlo amb la gent, directament, no vaig a buscar la foto. Odio les fotos d’exhibició, aquesta és una de les raons per les quals vaig decidir entrar en aquest joc polític. Trobo terrible el paper que fan els polítics que van als llocs, es fan la foto i marxen. Els importa un rave el que pensa la gent.

Insisteixo, quina Figueres vol?

Recuperar l’esperit alegre, net i segur de la Figueres que vaig trobar quan vaig arribar fa trenta anys. Aquí hi havia educació, correcció... Quan Pere Casellas parla que la inseguretat és una «percepció», s’equivoca del tot, és una realitat. I els figuerencs no ens la inventem. Cal lluitar contra ella i revertir la situació. Figueres és una ciutat amb un potencial enorme, que l’Ajuntament no sap aprofitar i, sobretot, deixem de banda els colors i pensem en la ciutat. No és una qüestió de colors, és de gestió.

Vol dir que està disposada a allunyar-se de postulats espanyolistes?

No amago la meva postura antiindependentista. La mantinc, fermament. Però quan ets a l’ajuntament del teu poble, la prioritat és pensar en ell i les seves necessitats. Les grans qüestions polítiques s’han de decidir i debatre en altres llocs.

Parteix de zero, sense poder aprofitar la feina feta en aquest mandat com sí que podran fer altres formacions.

Això ens dona molta llibertat per a generar il·lusió i aportar cares noves, però també presència de gent amb experiència, com Diego Borrego, amb el qual compto com a número dos. Els següents candidats sorprendran, ja ho veureu.