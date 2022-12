Dimecres va acabar la tardor més càlida de la història -és a dir, des de que hi ha registres- a Catalunya, i també una de les més seques en alguns territoris del país. Per exemple, al Cap de Creus ha caigut només entre un 30% i un 50% de la pluja que hi ha habitualment durant aquest període, igual que ha succeït en alguns punts de la Selva interior. A bona part de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, el Ripollès i la Cerdanya s’ha registrat entre un 50 i un 70% menys de precipitacions, i el mateix ha succeït en algunes parts del Gironès. En canvi, a la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la resta del Gironès i la Selva Marítima és on s’ha deixat notar menys aquest dèficit pluviomètric, ja que les precipitacions han estat entre un 70 i un 90% per sota de l’habitual. En contrast, durant aquesta tardor també hi ha hagut episodis de forts aiguats, com el que va caure a Cassà de la Selva entre els dies 7 i 9 d’octubre, i que va deixar 67 litres per metre quadrat.

Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la tardor de 2022 ha estat la més càlida des que hi ha registres a Catalunya, superant les dels anys 2014, 2011 i 2016, que ja havien estat molt càlides. A més, ha estat una tardor molt seca: el dèficit pluviomètric ha estat generalitzat arreu del país, i a les províncies de Barcelona i Tarragona fins i tot ha estat més extrem que a les comarques gironines. En conjunt, el Meteocat considera que la tardor ha estat «seca o molt seca» a més d’un 90% de la superfície del país. En punts del Barcelonès, Moianès, Bages, Vallès Oriental i Alt Penedès, ha estat la tardor més eixuta des que hi ha registres. En canvi, només de manera «molt puntual» la precipitació ha estat semblant o lleugerament superior a la mitjana, cosa que no ha succeït a cap punt de les comarques gironines. I malgrat que hi ha hagut alguns episodis puntuals de fortes precipitacions -com el de de l’octubre a Cassà de la Selva-, cap d’ells va ser generalitzat. I entre els mesos de tardor, el més calorós -és a dir, que ha tingut una temperatura elevada més persistent- ha estat l’octubre. L’estació va començar amb un setembre que el Meteocat qualifica de «moderadament càlid»: la primera quinzena del mes, en què una massa d’aire tropical va provocar valors tèrmics elevats, sobretot a l’est del territori, va ser compensada per una segona quinzena no tan càlida, dominada per un flux zonal que va afavorir el pas de fronts atlàntics. A l’octubre, però, va ser quan l’anomalia positiva de temperatura es va fer «més notòria», segons el Meteocat. De fet, va ser l’octubre més càlid registrat mai a Catalunya a causa d’una massa d’aire tropical que va afectar el país, particularment durant la segona quinzena del mes. Finalment, al novembre es van continuar registrant valors per sobre dels habitua'ls per a l’època de l’any, tot i que d’una manera menys exagerada que el mes anterior. Tot i això, en alguns sectors de la meitat sud del litoral i prelitoral ha estat el novembre més càlid des que hi ha registres. Per aquest cap de setmana de Nadal, es preveu que es mantingui la tònica assolellada i que les temperatures també siguin benèvoles. L’ACA destina 329.223 euros a ajuntaments gironins L’Agència Catalana de l’Aigua ha destinat 329.223 euros a 34 ajuntaments gironins per a la millora del control dels cabals d’aigua en alta. Els ajuts serviran per instal·lar de comptadors a les captacions i a les sortides dels dipòsits, així com per a la implantació dels sistemes de telecontrol dels cabals mesurals i la compra del programari necessari per al tractament de dades. Els pobles beneficaris seran Masarac, la Cellera de Ter, Sant Llorenç de la Muga, Celrà, Sant Miquel de Campmajor, Argelaguer, la Vall d’en Bas, Sant Joan les Fonts, Pontós, Garrigàs, Vilallonga de Ter, Bàscara, Riudellots, Vilademuls, Montagut i Oix, Olot, Palau de Santa Eulàlia, Sant Pau de Segúries, Llers, Cabanes, Maià de Montcal, Saus, Camallera i Llampaies, Verges, Sant Pere Pescador, Avinyonet de Puigventós, Navata, Vilafant i Fontcoberta.