El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha concedit una subvenció de 100.000 euros a l'Ajuntament de Portbou per finançar la redacció del projecte d'un vial de servei per a mercaderies de l'N-260 fins a l'estació de tren. Segons informen en un comunicat, l'import va a càrrec dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2022. L'ajuntament, com a beneficiari, haurà de tramitar i gestionar la subvenció, i també adoptar les mesures necessàries amb la finalitat d'executar la redacció del projecte. A més, també gestionarà les actuacions que s'hagin de desenvolupar per a l'execució de les obres.